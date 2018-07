Ida Platano | Riccardo e Gemma Galgani | l’ironia di Fedez

Temptation Island 2018 : Riccardo Guarnieri perde il controllo e chiede il falò di confronto con Ida Platano : Oronzo e Valentina lasciano il programma insieme, crisi nera per i due ex protagonisti del trono over.

Gemma Galgani scrive una dedica a Ida Platano dopo Temptation Island : Ida Platano in lacrime a Temptation Island: le parole di Gemma Galgani La sorpresa di Gemma Galgani avvenuta ieri a Temptation Island nei confronti della sua amica Ida Platano è stata molto emozionante: la dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne è infatti approdata sulle spiagge del villaggio tentatore a bordo di una piccola barca proprio nel momento in cui la sua amica stava versando una marea di lacrime a causa del suo Riccardo. La ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Fedez : "Lui è metà commercialista e metà Action Man"(Temptation Island 2018) : Ida e Riccardo, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma poi si scatena vedendo la fidanzata con Davide. Interviene anche Fedez...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:29:00 GMT)

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI - IL CONFRONTO/ Per la rabbia il cavaliere spacca tutto (Temptation Island) : Ida e RICCARDO, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma vedendo la fidanzata in confidenza con Davide non è riuscito a trattener la rabbia(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:30:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Temptation island : Ida Platano è tornata single? Ecco la prova di un lettore.. : Ida Platano e Riccardo, freschi di Temptation island, si lasciano. Il gossip semprerebbe essere confermato Nei giorni scorsi, un opinionista di Pomeriggio Cinque, aveva scritto su Instagram (in un italiano un po’ discutibile) che Ida e Riccardo si erano lasciati a Temptation island. (Copio-incollo il messaggio perché se lo correggessi perderebbe di valore): Ida e Riccardo …. Visto che siamo in ballo Balliamo!!! La coppia si e’ lasciata … ...

Giovanni Longobardi/ L'ex calciatore conquista Ida Platano - lascerà il segno? (Temptation Island 2018) : Giovanni Longobardi, L'ex calciatore punta Ida Platano ma su di lui c'è anche un altro single. Alla ricerca di notorietà, riuscirà a fare colpo sul pubblico? (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:09:00 GMT)

