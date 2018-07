Ida Platano e Riccardo Guarnieri Fedez | Lui è metà commercialista e metà Action

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI - IL CONFRONTO/ Per la rabbia il cavaliere spacca tutto (Temptation Island) : Ida e RICCARDO , sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma vedendo la fidanzata in confidenza con Davide non è riuscito a trattener la rabbia (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:30:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Temptation island : Ida Platano è tornata single? Ecco la prova di un lettore.. : Ida Platano e Riccardo, freschi di Temptation island , si lasciano. Il gossip semprerebbe essere confermato Nei giorni scorsi, un opinionista di Pomeriggio Cinque, aveva scritto su Instagram (in un italiano un po’ discutibile) che Ida e Riccardo si erano lasciati a Temptation island . (Copio-incollo il messaggio perché se lo correggessi perderebbe di valore): Ida e Riccardo …. Visto che siamo in ballo Balliamo!!! La coppia si e’ lasciata … ...

GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND 2018/ Video - la dama agita le acque : le parole per Ida Platano : GEMMA GALGANI sbarca a TEMPTATION ISLAND 2018 per consolare l'amica Ida Platano dalle scorribande di Riccardo. Ce la farà a consolare l'amica disperata? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Ida Platano è uscita single da Temptation Island? (FOTO) : Temptation Island 2018: Ida Platano è tornata single dopo il programma? Stasera tornerà in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island, dopo il successo della prima messa in onda, in cui tra i protagonisti indiscussi sono spiccati sicuramente Ida Platano e il suo fidanzato Riccardo Guarnieri. I due, a causa delle gelosie di lei e delle parole di lui riguardo al rapporto con il figlio di Ida, hanno messo subito in ...