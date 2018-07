Iceberg Groenlandia | l' avvicinamento al villaggio in time-lapse VIDEO

Paura in Groenlandia per un Iceberg che minaccia un villaggio - evacuate 169 persone : È così grande che si può vedere anche dallo Spazio. Ha dimensioni da record l'iceberg che si sta avvicinando sempre di più al villaggio di Inaarsuit, in Groenlandia: pesa, infatti, 11 milioni di tonnellate, è largo quasi 200 metri e si alza 100 metri al di sopra del livello del mare. Funzionari locali dicono di non aver mai visto una massa di ghiaccio così grande prima: la minaccia è tale che una ...

Groenlandia - il gigantesco Iceberg incombe sul villaggio : evacuati i 169 abitanti di Innaarsuit : Nel piccolo villaggio di Innaarsuit in Groenlandia 169 abitanti sono stati costretti ad evacuare la zona dopo che un gigantesco iceberg si è arenato nella baia di Baffin. Nel video un blocco di ghiaccio si stacca dall’iceberg, ampio circa sei km e alto cento metri, provocando un mini marea. L’ingombrante presenza rischia in caso di rottura di creare una gigantesca onda che travolgerebbe la vicina centrale elettrica e i depositi di carburante del ...

Groenlandia - un enorme Iceberg minaccia un villaggio : evacuati i residenti per rischio tsunami : Groenlandia, un enorme iceberg minaccia un villaggio: evacuati i residenti per rischio tsunami Un enorme iceberg minaccia il villaggio di Innaarsuit, nella Groenlandia occidentale. Parte dei residenti del paesino sono stati fatti evacuare per il rischio di tsunami: le onde causate dai pezzi che si staccano dalla montagna di ghiaccio potrebbero infatti travolgere le abitazioni […] L'articolo Groenlandia, un enorme iceberg minaccia un ...

Groenlandia - un enorme Iceberg minaccia un villaggio : evacuati i residenti per rischio tsunami : Un enorme iceberg minaccia il villaggio di Innaarsuit, nella Groenlandia occidentale. Parte dei residenti del paesino sono stati fatti evacuare per il rischio di tsunami: le onde causate dai pezzi che si staccano dalla montagna di ghiaccio potrebbero infatti travolgere le abitazioni che si trovano nell'area.Continua a leggere

