I tifosi francesi | campioni del mondo | all' assalto della fontana di Campo de' Fiori | è

newnotizie

: Roma, festa con sfregio a Campo de’ Fiori: i tifosi francesi si tuffano per celebrare il mondiale e imbrattano la f… - fattoquotidiano : Roma, festa con sfregio a Campo de’ Fiori: i tifosi francesi si tuffano per celebrare il mondiale e imbrattano la f… - HuffPostItalia : Tifosi francesi assaltano i monumenti romani. La rabbia di Sgarbi: 'Sono barbari, come nel sacco di Roma' - oznerol4 : RT @CesareSacchetti: I tifosi della Francia hanno sfregiato la fontana di Campo de' Fiori a Roma per festeggiare la vittoria ai mondiali ri… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Ma si sa che tanto c'ha ragione chi fa gol,, itransalpini in giro per ilhanno iniziato a fare festa. E se in Francia alcuni facinorosi hanno trasformato la festa in un'occasione per ...