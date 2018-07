I Testimoni di Geova scappati dalla Russia

Grazia - ripudiata dai Testimoni di Geova per una trasfusione : “È una setta che sacrifica vite” : Grazia è stata per anni testimone di Geova. Le sue convinzioni religiose l’hanno portata ad un passo dalla morte. Dopo una delicata operazione chirurgica in cui è stata necessaria una trasfusione di sangue, è stata emarginata da quelli che fino a poco prima erano i suoi “fratelli” di culto. E anche le tre figlie, seguaci di Geova, hanno rotto qualsiasi rapporto con la madre, ritenuta colpevole di aver scelto di vivere.Continua a leggere