Blastingnews

: Laghi aumentati, nel trevigiano il paesaggio diventa fantastico con lo smartphone - Agenzia_Ansa : Laghi aumentati, nel trevigiano il paesaggio diventa fantastico con lo smartphone - realfrog : I ‘Laghi aumentati’, al via il primo percorso naturalistico digitale - rpiccolo1998 : RT @Agenzia_Ansa: Laghi aumentati, nel trevigiano il paesaggio diventa fantastico con lo smartphone -

(Di martedì 17 luglio 2018) Isono il nuovo progetto di valorizzazione a realtà aumentata che da domenica prossima animerà la passeggiata naturalistica del Parco Archeologico Didattico del Livelet nel Comune di Revine Lago, in provincia di Treviso. Ilprende letteralmente vita in un tour interattivo a cielo aperto con cinque diverse installazioni. Muniti di smarthphone e dell'apposita applicazione, i visitatori potranno così incontrare e muoversi insieme a creature leggendarie provenienti da mondi fantastici che vivono nel parco grazie alla realtà aumentata, alla fantasia di 26 creativi e dei partner coinvolti, che hanno realizzato questa iniziativa come veicolo per la valorizzazione del parco. La realtà aumentata per valorizzare il parco Il progetto è stato promosso dal Comune di Revine Lago e sviluppato grazie alla collaborazione tra Bepart e Lago Film Fest. Ha coinvolto 26 artisti tra ...