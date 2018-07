I guerrieri senza patria

vanityfair

: @ManuelS_OF Appena la materia sarà meno densa e l'eterico comincerà a trasformare ogni cosa. Dopo la battaglia fina… - emrysbhu : @ManuelS_OF Appena la materia sarà meno densa e l'eterico comincerà a trasformare ogni cosa. Dopo la battaglia fina… - M__Guerrieri : RT @PLCastagnetti: “Il rancore accumulato si scatena, viene alla luce senza maschera. È la sua ora. È l’ora della soddisfazione di tutte le… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Li hanno aiutati la meditazione ma anche gli ansiolitici, un po’ come accade agli occidentali nelle giungle d’asfalto. E poi li hanno salvati gli esperti: un team composto dai migliori sommozzatori del mondo. La storia dei dodici ragazzini della squadra di calcio dei Cinghiali Selvaggi e del loro allenatore Ekkapol Chanthawong, intrappolati dalla pioggia in una caverna nel Nord della Thailandia e salvati dopo diciotto giorni, è una favola moderna. Gli eroi sono gli stranieri coraggiosi e disinteressati (i sub inglesi), i soldati del re (i thailandesi, tra i quali l’unico morto, un sub volontario) e soprattutto i giovani apolidi: l’allenatore Ekk, venticinque anni, e il quattordicenne Adul che ha fatto da interprete coi soccorsi britannici. Entrambicittadinanza, come altri due dei ragazzi della squadra e un altro mezzo milione in Thailandia: personedocumenti e...