I giudizi e le critiche fanno parte del gioco | la produzione di 4

(Di martedì 17 luglio 2018) "Se idegli altricipanti e l'esito della puntata hanno urtato la sensibilità del signor Daniele Bovolato ne siamo dispiaciuti, ma fadel": con queste parole, DryMedia, la casa produttrice del programma "Quattro ristoranti", condotto da Alessandro Borghese, ha tentato di spegnere la polemica scoppiata in seguito alla bocciatura della Gourmetteria di Padova, il cui titolare ha deciso di rivolgersi all'avvocato per il presunto danno di immagine."Siamo giunti alla quinta edizione di 'Quattro ristoranti' il cui successo è dovuto anche al fatto che, nella realizzazione di ciascuna puntata, a tutti i ristoratori protagonisti è lasciata la totale libertà di esprimersi e di far emergere la propria personalità e professionalità come meglio essi ritengano e di formulare liberamente i propri- si legge nel comunicato ...