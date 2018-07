I figli dei miei nipoti saranno i migliori vendicatori del nonno

Gianluca Vacchi desidera un figlio prima dei 60 Anni : «Tra un dj-set e l’altro vorrei sperimentare anche un po’ di energia riproduttiva» ha detto MILANO – Gianluca Vacchi ha voglia di paternità. Il dj e star di Instagram lo ha spiegato al Corriere della Sera. A pochi giorni dal suo 50esimo compleanno, l’imprenditore italiano ha detto: «Mi manca un figlio, tra un dj-set e l’altro vorrei sperimentare anche un po’ di energia riproduttiva. Ma prima dei 60 Anni». Oggi ...

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina è viva?/ Il mistero di New Orleans e il dolore dei genitori... : Ylenia Carrisi, sul web si torna a parlare della sua scomparsa: è viva? Negli Usa circolano voci di svolta nelle indagini, ma non ci sono riscontri e Al Bano e Romina restano in silenzio(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Aggredito e picchiato a morte in casa : ritrovato senza vita da uno dei suoi 43 figli : Il 63enne picchiato a morte in casa durante una brutale aggressione da parte di sconosciuti che gli hanno fracassato la testa. Lascia 43 figli.Continua a leggere

Spari contro la casa di un giornalista : "Tre proiettili nella camera dei figli" : Colpi di pistola nella notte a Padova contro la casa di Ario Gervasutti, ex direttore de Il Giornale di Vicenza e attualmente giornalista de Il Gazzettino. Secondo alcune testimonianze, verso le 2, contro l'abitazione...

Schianto sull'A1 : morti padre - madre e figlia di 5 mesi. Tornavano dal concerto dei Roger Waters : Rornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo,...

Schianto sull'A1 - famiglia distrutta : morti - padre - madre e figlia di 6 mesi Il video dei soccorsi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in ...

10 consigli per sviluppare l'intelligenza dei vostri figli : Nel corso del tempo, però la scienza ha cambiato idea. Il successo nella vita non è sempre legato ad un quoziente intellettivo alto, ma concorrono spesso altri fattori , come gli stimoli cognitivi ...

Turismo - borse di studio per i figli dei dipendenti delle aziende campane : 'Sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori e premiare l'impegno di neodiplomati e neolaureati, a cominciare da quelli che ambiscono a lavorare nel settore turistico': sono gli obiettivi ...

NICCOLÒ BETTARINI/ "Mi sento come un leone" : il figlio di Simona Ventura risponde alle domande dei fan : NICCOLÒ BETTARINI, dopo lo sfogo, risponde alle domande dei fans su Instagram Stories e annuncia di sentirsi bene insieme alla partenza per Forte dei Marmi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:06:00 GMT)

Non bisogna sottovalutare la bassa crescita dei propri figli : Dal 17 al 22 settembre le famiglie hanno un’importante opportunità: in occasione della Giornata Mondiale sull’Accrescimento del 20 settembre, molti Centri di Endocrinologia Pediatrica saranno aperti per una valutazione gratuita della crescita dei bambini. La Dott.ssa Cinzia Sacchetti, Presidente dell’Afadoc, l’associazione che riunisce le famiglie dei pazienti in terapia con l’ormone della crescita (GH), ha sottolineato che l’Associazione “da ...

“Voi due…”. La loro moto - quel suv - l’impatto. E ora tutti parlano dei figlio Michael. Ivan e Silvia sono morti sul colpo : Marito e moglie morti insieme in un tragico incidente stradale. È successo sabato scorso in Trentino: la coppia di coniugi stava tornando a casa dopo una giornata di vacanza passata in sella all’amata motocicletta quando, intorno alle ore 19, dopo aver superato il centro di Moena, all’improvviso si è ritrovata un Suv che svoltava alla propria sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel. Ivan Savio, 48 anni, ha frenato, ha frenato ...

Niccolò Bettarini - “Sui cadaveri dei leoni…”/ Nuovo sfogo del figlio di Simona Ventura : “Ricordate chi siete” : Niccolò Bettarini, “Sui cadaveri dei leoni…”, il Nuovo sfogo del figlio di Simona Ventura dopo la terribile aggressione a Milano e le 11 coltellate: “Ricordate chi siete”.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:34:00 GMT)

Elisabetta Canalis massacrata dal web dopo la foto della figlia : "Ha dei problemi" : I personaggi del mondo dello spettacolo sanno bene che ogni loro esternazione, foto o video passa al vaglio del pubblico e proprio per questo le critiche sono sempre dietro l'angolo. Solitamente, e ...

“Dentro quel letto… i bambini”. Alena Seredova pesantissima contro Gigi (e Ilaria). Lo sfogo dell’ex modella - dopo il ritorno dei figli dalle vacanze col padre a Forte dei Marmi : Ne parliamo da almeno quattro anni, ovvero da quando il porterione della nazionale Gigi Buffon e la sua prima compagna – nonché madre dei suoi figli – Alena Seredova, si sono lasciati. Inizialmente sembrava che la modella non avesse preso malissimo le corna – come dimenticare l’ironia nella foto col cervo dietro le spalle della bellissima ceca – ma nel tempo non smette di rifilare siluri al suo ex e alla compagna, Ilaria ...