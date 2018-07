I desideri della Generazione Alpha | tra Internet dei giocattoli e social network

wired

(Di martedì 17 luglio 2018) Dei Millennial si è parlato in lungo e in largo. Ma cos’è la? Il termine è stato coniato dal sociologo Mark McCrindle per indicare le persone nate dopo il 2010, la cui quotidianità quindi è pervasa dalla tecnologia in ogni suo aspetto come mai accaduto prima d’ora. Per capire come si muovono i meccanismi di questaimmersa e come chi sta intorno – neanche a dirlo, aziende in primis – si debba muovere per comprenderne le esigenze, è stato realizzato uno studio da Hotwire e Wired Consulting intitolato “Understanding Generation“. Più che risposte definitive, il report fornisce scenari, al netto di quanto già dibattuto fin qui: cerca di capire se la sempre maggiore relazione dei bambini con i dispositivi digitali per l’apprendimento, l’interazione e il gioco, accresca le loro capacità in termini di conoscenza o ne ...