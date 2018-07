Honda CR-V 1 5 VTEC | la prova de Il Fatto it – Diesel addio | a ritmo di karaoke – FOTO

TURBO VTEC da 1.5 litri di Honda 2018 (Sempre CR-V ma con galleria e specifiche) : La scorsa settimana vi abbiamo parlato del debutto della nuova serie della Honda CR-V , versione 2018 , migliorata in tutto. Cambiata, più rifinita, curata nei dettagli (anche tecnici), ricercata e con una grande personalità. Come raccontato nell’articolo dell’ormai lontano 2015, la precedente versione ci aveva entusiasmato per la grande sensazione di sicurezza e un grande/piccolo propulsore che la equipaggiava. Strano a dirsi, ma il ...

Honda CR-V - Al volante della 1.5 VTEC Turbo AWD : Linee rinnovate, filanti, sporgenti: tutte un guizzo insomma. la quinta generazione della Honda CR-V, attesa il prossimo autunno in Italia. Per guidarla siamo stati sulle strade che s'inerpicano sulle montagne del Tirolo. La grande Suv Honda, protagonosta di una nostra diretta Facebook che potete vedere qui sotto, nasce per offrire tanto confort e spazio per le famiglie in viaggio. Se cercate la sportività, queso modello non fa per voi; se ...