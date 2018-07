Hockey su pista | Europei 2018 | c’è l’Olanda sulla strada dell’Italia | azzurri a caccia

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna e Germania a braccetto con l’Italia - nel gruppo A vola il Portogallo : C’è un trio al comando del gruppo B negli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. L’Italia con due vittorie consecutive ha già praticamente messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale, ma per il primato nel girone dovrà vedersela con la Germania e soprattutto con la Spagna. I padroni di casa, infatti, hanno rifilato un pesantissimo 14-2 all’Olanda, contraddistinto dalle triplette di Adroher, Bargallo e Marin, ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Italia a caccia di un magico tris nel match contro l’Olanda, terza partita degli azzurri nel gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti scenderanno in campo domani, martedì 17 luglio, per dar seguito alla striscia positiva avviata contro Belgio e Inghilterra e per tener testa ai padroni di casa spagnoli nella rincorsa al primato nel girone, fondamentale per godere di ...

Hockey su pista - Europei 2018 : azzurri scatenati - vittoria bis con l’Inghilterra! Doppiette per Banini - Malagoli e Pagnini : Seconda vittoria e qualificazione in cassaforte per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista, in corso a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno sconfitto 9-4 l’Inghilterra al termine di un match complesso contro un avversario scorbutico, che ha costretto i ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti a ricorrere costantemente al gioco falloso per spezzare i ritmi e porre un freno al contropiede degli inglesi. Ma la compattezza del ...

LIVE Europei Hockey pista - Italia-Inghilterra in DIRETTA : azzurri a caccia del bis - la vittoria vale il pass per i quarti : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Dopo il successo roboante contro il Belgio, gli azzurri tornano in campo oggi, lunedì 16 luglio, per sfidare la compagine inglese, reduce da una pesante sconfitta al cospetto dei padroni di casa spagnoli. Il ct Massimo Mariotti è consapevole di disporre di un gruppo ricco di talento, ma non ha ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia con la pancia piena affronta l’Inghilterra - la vittoria vale il pass per i quarti : Vincere per conquistare in anticipo il pass per i quarti di finale. L’Italia torna in campo oggi, lunedì 16 luglio, a La Coruna (Spagna) nella seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista. Dopo la scorpacciata di gol contro il Belgio, annichilito con un perentorio 24-0, gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti affronteranno l’Inghilterra, avversario scomodo ma decisamente inferiore tecnicamente rispetto ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati della prima giornata. Volano Germania e Portogallo : Si completa e va in archivio la prima giornata degli Europei di Hockey su pista: si registrano le vittorie di Svizzera e Portogallo nel Girone A, dove riposa la Francia, mentre nel Girone B, oltre al successo della Spagna di ieri e dell’Italia, oggi la Germania supera l’Olanda. Girone A risultati prima giornata Svizzera-Austria 5-1 Andorra-Portogallo 0-11 Riposa: Francia Classifica dopo la prima giornata Portogallo e Svizzera 3; ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Inghilterra. Programma - orario e tv : Concedere il bis per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale e guardare avanti con rinnovata fiducia. L’Italia affronterà l’Inghilterra domani, lunedì 16 luglio, nella seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri, guidati dal ct Massimo Mariotti, sono reduci da un successo convincente contro il Belgio, ma non possono certamente mollare la presa e hanno bisogno di ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia schianta il Belgio - 24-0! Azzurri fantastici all’esordio - sette reti per Alessandro Verona : Non c’è storia nella prima partita dell’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli Azzurri hanno annichilito il Belgio con un clamoroso 24-0, mettendo in mostra una superiorità disarmante contro un avversario molle e poco avvezzo ai grandi palcoscenici. A stupire in positivo è stato soprattutto l’impatto fantastico sulla partita da parte dei ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti, che hanno ...

LIVE Hockey pista - Italia-Belgio Europei 2018 in DIRETTA : azzurri all’esordio a La Coruna. E’ già vietato fallire : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Belgio, valido per il gruppo B della fase a gironi degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri, guidati dal ct Mariotti, puntano ad esordire al meglio in una competizione che vedrà la compagine del Bel Paese partire con l’ambizione fondata di conquistare il massimo traguardo e sollevare la coppa al cielo dopo il trionfo del 2014 e il secondo posto ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna dilagante contro l’Inghilterra - i padroni di casa partono a razzo con 10 reti : Esordio scoppiettante per la Spagna agli Europei 2018 di Hockey su pista. I padroni di casa hanno annichilito l’Inghilterra davanti al pubblico del Pazo dos Deportes de Riazor di La Coruna, non lasciando scampo alla compagine britannica, letteralmente demolita con un perentorio 10-1, nonostante l’avvio confortante degli avversari. Bargallo e compagni hanno subito imposto la legge del più forte nella prima partita del gruppo B, che ha ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia esordisce contro il Belgio - vietato fallire per dare linfa al sogno : Sarà il Belgio a tenere a battesimo l’avventura dell’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri esordiranno domani, domenica 15 luglio, alle ore 19.30 in una sfida che potrebbe già rivelarsi fondamentale per le sorti del gruppo B, in cui la Spagna proverà a lanciare il primo segnale sin da stasera nella partita inaugurale contro l’Inghilterra. Il ct Massimo Mariotti si è affidato ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Belgio. Programma - orario e tv : Esordio soft per l’Italia, impegnata negli Europei 2018 di Hockey su pista, che avranno luogo a La Coruna (Spagna) tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti dovranno vedersela col Belgio, una squadra imbottita di veterani, in cui spiccano l’esperienza del 52enne Berthels e del 45enne Rilhas, che faranno da chiocce ad un plotone di giovani e meno giovani la cui compattezza sarà tutta da ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna in pole davanti al pubblico amico di La Coruna - ma l’Italia sogna il colpaccio : Undici squadra a caccia della corona continentale. Si disputeranno a La Coruna (Spagna) tra sabato 14 e domenica 22 luglio gli Europei 2018 di Hockey su pista, che incoroneranno la Nazionale più forte del Vecchio Continente e assegneranno quattro pass per i prossimi Mondiali. Le squadre sono state suddivise in due girone asimmetrici. Il gruppo A contiene cinque squadre, ossia Svizzera, Austria, Andorra, Francia e i campioni in carica del ...

Hockey su pista - Europei 2018 : il girone e le avversarie dell’Italia. La sfida con la Spagna vale il primato nel girone? : Sei squadre per quattro posti. L’Italia è inclusa nel girone B degli Europei 2018 di Hockey su pista, che andranno in scena a La Coruna tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Una fase a gironi asimmetrica, in cui le squadre sono distribuite in maniera disomogenea tra i due raggruppamenti. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti sono stati inclusi in un girone con sei squadre e giocheranno praticamente tutti i giorni a partire da domenica ...