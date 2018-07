Helsinki | Trump e Putin | i Gianni e Pinotto del Russiagate

ilfattoquotidiano

: Ecco come sono stati accolti #Trump e #Putin all'aeroporto di #Helsinki dai nostri attivisti finlandesi ??… - amnestyitalia : Ecco come sono stati accolti #Trump e #Putin all'aeroporto di #Helsinki dai nostri attivisti finlandesi ??… - DantiNicola : Ormai è chiaro l'obiettivo di #Trump e #Putin: distruggere l’Ue per poi spartirsene i resti, come in un nuovo patto… - amnestyitalia : Oggi l'incontro a Helsinki. Ma cos'hanno in comune #Trump e #Putin? La scarsa considerazione per i #dirittiumani. -

(Di martedì 17 luglio 2018) I due sovranisti in capo, i due leader della post-globalizzazione, i due fari di tutti i neo-nazionalismi, s’incontrano a, in un contesto con reminiscenze vagamente sovietiche, e si confermano più alleati che rivali, alla faccia dei loro alleati, che Donaldscarica e che Vladimirnon ha: se non fosse per la gente in piazza, che denuncia i voltafaccia dell’americano su clima e liberismo e le violazioni del russo dei diritti umani, saremmo in un 1984 senza più speranza, dove Eurasia e Oceania hanno blindato gli interessi delle loro oligarchie in un patto saldato dall’illusione popolare. In realtà, come rileva sul proprio sito l’Istituto affari internazionali, dell’incontro privato trapoco trapela e, forse, poco resterà di concreto, alla prova dei fatti. Ma l’immagine servita alle opinioni pubbliche in conferenza stampa è quella di un rapporto basato ...