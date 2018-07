Hawaii | eruzione vulcanica colpisce barca turistica | 23 feriti

Hawaii - eruzione vulcano Kilauea : esplosione proietta lava e detriti verso una barca - numerosi feriti : Incidente alle Hawaii, dove è in corso l’eruzione del vulcano Kilauea: secondo quanto riportato dalla BBC, un’esplosione ha proiettato lava, sassi e detriti in direzione di un’imbarcazione turistica, danneggiandone il tetto e ferendo 23 persone. Un passeggero si è fratturato una gamba mentre altri hanno subito ustioni. L’attività del vulcano Kilauea si è intensificata da maggio e da allora ha continuato a espellere gas e ...

Hawaii - l'infernale spettacolo dei fiumi di lava : "Ci si aspetta una grande eruzione" : Uno spettacolo terrificante. Sono i fiumi di lava che cola dal vulcano Kilauea. Secondo gli esperti che monitorano il vulcano è probabile che le attività di questi giorni annuncino una grande eruzione come quella avvenuta nel 1920.

Hawaii, l'eruzione del vulcano Kilauea sprigiona una nube tossica

HAWAII, ERUZIONE VULCANO KILAUEA: fiumi di lava e nube tossica, cresce la paura in seguito all'emissione di fumi e gas. Ieri il PRIMO FERITO grave registrato dall'inizio di maggio.

Hawaii, eruzione vulcano Kilawuea: fiumi di lava e nube tossica, cresce la paura in seguito all'emissione di fumi e gas. Ieri il primo ferito grave registrato dall'inizio di maggio.

Hawaii, eruzione del vulcano Kilawuea: si sprigiona nube tossica

Hawaii : primo ferito grave per l’eruzione del vulcano Kilauea : Si registra il primo ferito grave nelle Hawaii, dove è in corso da settimane l’eruzione del vulcano Kilauea: l’uomo rimasto ferito era seduto sul balcone della sua abitazione quando uno schizzo di lava lo ha colpito su uno stinco, ha riferito una portavoce del sindaco della contea. Gli “spruzzi di lava” possono raggiungere “il peso di un frigorifero“, ha proseguito. L’eruzione del vulcano Kilauea è in ...

