Hallgrimsson non è più il ct dell' Islanda

Islanda-Croazia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Hallgrimsson non fa cambi - Kramaric dal 1' tra i croati : Quest’oggi, martedì 26 giugno (ore 20.00), alla Rostov Arena, Croazia e Islanda scenderanno in campo per l’ultimo turno del gruppo D. Dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia. Qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate, in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, grazie al pareggio all’esordio contro ...