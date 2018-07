Hai la pelle del capezzolo spesso “squamosa”? La malattia serissima che rischi È un

caffeinamagazine

: Per avere bellissimi capelli, unghie e pelle hai una sola soluzione che arriva direttamente dalla Natura.. Scopri… - CORNELIAELISAB2 : Per avere bellissimi capelli, unghie e pelle hai una sola soluzione che arriva direttamente dalla Natura.. Scopri… - valll171 : Per avere bellissimi capelli, unghie e pelle hai una sola soluzione che arriva direttamente dalla Natura.. Scopri… - iblamemartine : @Sarinski_ Pelle assolutamente migliorata ma hai degli effetti collaterali tipo cellulite/ritenzione molto forte in… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Ultimamente il tuorosso e caratterizzato dache si desquama? Attenzione, potrebbero essere i sintomi di unamolto seria, cioè ladi Paget del. Si tratta di una rara forma di neoplasia che colpisce le cellule dei dotti del seno espandendosi fino ale all’areola. La chiamanodi Paget “del” per distinguerla dalladi Paget “ossea”, unametabolica del tessuto osseo che comporta una crescita anomala delle ossa della persona colpita. È una patologia che generalmente colpisce dopo i 50 anni e non compare da sola, ma quasi sempre associata ad altri tipi di tumore. Come si manifesta? Con prurito, desquamazione e rossore, sintomi tipici di alcune patologie benigne dellacome l’eczema e la psoriasi. Proprio perché viene confusa con queste malattie più “banali”, la diagnosi arriva in ...