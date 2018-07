H-Farm : ponte tra Italia e Cina - Marco Polo Program raccoglie 2 - 4 mln euro : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - Nel 2017, in Cina, gli investimenti in startup innovative hanno raggiunto i 58,8 miliardi di dollari e nel primo trimestre di quest’anno sono a quota 19,1 miliardi (dati Tech in Asia), secondi solo a quelli degli Stati Uniti. Si tratta di un mercato in fortissima espan

H-Farm : ponte tra Italia e Cina - Marco Polo Program raccoglie 2 - 4 mln euro : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Nel 2017, in Cina, gli investimenti in startup innovative hanno raggiunto i 58,8 miliardi di dollari e nel primo trimestre di quest’anno sono a quota 19,1 miliardi (dati Tech in Asia), secondi solo a quelli degli Stati Uniti. Si tratta di un mercato in fortissima espansione, con un Pil in crescita del 6,8% nel primo trimestre del 2018 (in linea con l’aumento dei due precedenti periodi), ...

H-Farm : ponte tra Italia e Cina - Marco Polo Program raccoglie 2 - 4 mln euro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le ultime startup partecipanti alla seconda edizione hanno appena ultimato le loro attività in H-Farm; ora, per conseguire un’ulteriore crescita nel mercato cinese, la piattaforma di innovazione sta dialogando con potenziali partner e player di settore, come Tuspark (Tsinghua University Science Park, facente parte della più grande università al mondo), il colosso dell’innovazione con sedi in 20 ...

