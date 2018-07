GTFO è il Left 4 Dead inquietante e cupo di cui avevamo bisogno? Ecco un nuovo video

eurogamer

(Di martedì 17 luglio 2018)potrebbe essere passato inosservato sotto i radar di parecchi giocatori e da quello che trapela dagameplay e prove varie ignorare questo progetto potrebbe essere davvero un peccato.Da ciò che si è intravisto sembra di trovarsi di fronte a una sorta didecisamente piùe tattico in cui si è costantemente braccati da creature mostruose di vario genere pronte a farci la pelle non appena commettiamo il più piccolo degli errori. Come riportato da VG247.com, nelle ultime ore gli sviluppatori hanno condiviso unbrevegameplay che mostra i temibili Shadow.Gli Shadow sono dei nemici quasi invisibili a occhio nudo, delle vere e proprie ombre che potrebbero assalire voi o i vostri compagni quando meno ve lo aspettate e che possono essere individuati al meglio solo attraverso il sensore che fa parte del vostro equipaggiamento.Read more…