GTA V | Assassin' s Creed 2 | The Witcher e altri 40 giochi proibiti in Arabia Saudita dopo

eurogamer

(Di martedì 17 luglio 2018) I dettagli sono purtroppo molto vaghi ma a quanto pare l'ha preso la decisione di vietare una lunga lista di videopiuttosto popolari in seguito alla morte di due bambini che si sarebbero suicidatidiversi incoraggiamenti ricevuti all'interno della componente online di una serie non meglio precisata di titoli.Come abbiamo già sottolineato le informazioni condivise dal New York Times sono estremamente fumose. Ciò che sappiamo con certezza è il fatto che la Commissione Generale per i Media Audiovisivi dell'ha deciso di vietare 47tra cui nomi di assoluto spessore come GTA V,'s2 e The. La motivazione formale è la violazione non ulteriormente specificata di regole e regolamentazioni. Una bambina di 13 anni e un bambino di 12 anni si sono tolti la vita in seguito a quello che sembra un caso della tanto discussa Blue ...