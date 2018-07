Terremoto L’Aquila - Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi rischi bis : “La commissione Grandi Rischi? Un’operazione mediatica. Vogliamo tranquillizzare la gente”. Era il 30 marzo del 2009 e l’allora numero uno della Protezione civile si rivolgeva così all’ex assessora regionale abruzzese, Daniela Stati. Sette giorni dopo ci fu il Terremoto che rase al suolo L’Aquila. Quella frase costò a Guido Bertolaso l’iscrizione nel registro degli indagati e, successivamente, il rinvio ...

Grandi rischi bis : Bertolaso assolto in appello : La Corte d’appello dell’Aquila ha assolto l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso nel processo bis alla Commissione Grandi rischi. I giudici di secondo grado hanno confermato la formula dubitativa della sentenza di primo grado. Bertolaso, ex commissario per l’emergenza terremoto, era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni in quanto, per l’accusa, sarebbe stato responsabile della comunicazione di ...

Terremoto l'Aquila - Bertolaso assolto nel processo bis alla Commissione Grandi rischi : Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, è stato assolto nel processo bis alla Commissione grandi rischi. Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila. I giudici di secondo grado hanno ...

Allerta Meteo Estofex : forte vento - Grandine di Grandi dimensioni e tornado sull’Italia - gran parte del Paese a rischio. Indici pazzeschi : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 2 fino alle 8 (ora italiana) di domani, Martedì 17 luglio, per l’Italia, il Mediterraneo settentrionale, il Mar Adriatico, i Balcani occidentali e la Corsica per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Una depressione di livello medio si sta muovendo rapidamente dalla Penisola Iberica verso il nord e il centro Italia ...

Un grande vuoto e Grandi rischi senza un'Europa unita : È in queste vicende del recente passato che stanno le radici dell'Europa, con la sua storia unitaria e unica nel mondo, l'Europa oggi contornata da grandissime potenze, che almeno sinora sembra ...

Ecco i 4 Grandi rischi sistemici scoperti dall'autorità Ue - l'Esrb : Roma, 9 lug., askanews, - L'Autorità di vigilanza sui rischi sistemici nell'Unione europea ha identificato quattro grandi capitoli da monitorare. Il primo è rappresentato dalla possibilità che si ...

Ecco i 4 Grandi rischi sistemici scoperti dall'autorità Ue - l'Esrb : Roma, 9 lug., askanews, - L'Autorità di vigilanza sui rischi sistemici nell'Unione europea ha identificato quattro grandi capitoli da monitorare. Il primo è rappresentato dalla possibilità che si ...

MILANO - VIOLENTA GrandiNATA E ALLAGAMENTI/ Video - ultime notizie maltempo : temporale e rischio tromba d'aria : tromba d'aria e nubifragi a Ciarnin, Video. ultime notizie maltempo: alberi divelti e stabilimenti danneggiati, ma nessun ferito. VIOLENTA GRANDINATA a MILANO, primi ALLAGAMENTI(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Wwf - Grandi notizie dal Belize : “La barriera corallina è fuori dalla lista dei siti Unesco a rischio” : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista Unesco del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito Unesco della barriera corallina del Belize per quasi un decennio ha fatto parte ...

Cesare Cremonini : "Il nemico dei Grandi live è l'ego : rischi di perdere la brocca. Gli stadi? Me li sono sudati" : "Il mio abbraccio al pubblico, lungo tutto un tour". L'abbraccio è quello metaforico e rappresentato dalla forma del palco con cui Cesare Cremonini ha scelto di correre, cantare e suonare (chitarra e pianoforte per due set in acustico) nei suoi stadi, quelli delle quattro date live che oggi hanno fatto tappa a San Siro per la prima ufficiale del tour, dopo la data zero di qualche sera fa a Lignano."Quello che porto in scena durante questi ...

"Il nemico dei Grandi live è l'ego : rischi di perdere la brocca. Gli stadi? Me li sono sudati" : "Il mio abbraccio al pubblico, lungo tutto un tour". L'abbraccio è quello metaforico e rappresentato dalla forma del palco con cui Cesare Cremonini ha scelto di correre, cantare e suonare (chitarra e pianoforte per due set in acustico) nei suoi stadi, quelli delle quattro date live che oggi hanno fatto tappa a San Siro per la prima ufficiale del tour, dopo la data zero di qualche sera fa a Lignano."Quello che porto in scena durante questi ...

Firenze - stop M5s alle Grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze, stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio, se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Allerta Meteo - anche ESTOFEX lancia l’allarme per mezz’Italia : “rischio Grandine Grandissima e vento furioso” : Allerta Meteo – anche ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme maltempo per le prossime ore in Italia, e in modo particolare per le Regioni del Centro sul versante Adriatico dove si prospettano serie criticità Meteorologiche tra stasera e domani. Il bollettino ESTOFEX è molto dettagliato e spiega il motivo del brusco peggioramento in modo particolare al Centro Italia, con un aumento dell’umidità nella zona ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : rischio bombe d’acqua - Grandine e tornado per 48 ore - scatta l’allarme per 15 Regioni : 1/29 ...