Gran Bretagna | occupazione a livelli record

Gran Bretagna - aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione : Nel mese di giugno, aumenta il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: +7.800 unità contro la flessione di 28.200 unità del mese di maggio, rivisto da ...

Ospedali - 387 in Gran Bretagna e 1.400 in Italia : chi ha ragione? : Il che significa, con buona pace dei localismi, immotivati ma agguerriti e fomentati spesso da una classe politica incapace di costruire il futuro, predisporre un piano di riconversione di piccoli ...

Ginnastica - Italia juniores in trionfo : demolite Francia e Gran Bretagna in amichevole. Iorio batte Villa nell’all-around : L’Italia ha letteralmente dominato l’incontro internazionale juniores che si è disputato questa sera a Pieve di Soligo (Treviso): la nostra Nazionale ha trionfato rifilando cinque punti di distacco a Francia e Gran Bretagna (più indietro Svizzera e Germania), surclassate dalle azzurrine che si confermano ai massimi livelli internazionali e che fanno ben sperare per il futuro. Le ribattezzate Fate stanno già lavorando per le Olimpiadi ...

Gran Bretagna - Trump incontra la Regina Elisabetta II a Windsor : Da una parte l'austera sovrana britannica, dall'altra parte il simbolo del mondo del business americano. Nel frattempo, continuano le proteste contro la visita del presidente degli Stati Uniti. Le ...

Vertice Trump-May : «Sì a un’area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna» Foto : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal

Vertice Trump-May : «Sì a un’area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna» Foto : Washington sostiene la Brexit: «l’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi commerciali». May ringrazia la casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal

Miss Gran Bretagna morta suicida : cinque giorni dopo il funerale si toglie la vita anche il fidanzato : Prima si toglie la vita lei. Venti giorni dopo lui. L’ex Miss Gran Bretagna, Sophie Gradon, e il fidanzato Aaron Armstrong si sono suicidati a distanza di nemmeno tre settimane. Lei 32enne, lui 25enne, avevano appena annunciato il prossimo futuro matrimonio. Il 20 giugno 2018 era stata la modella inglese di Newcastle a togliersi la vita. Il suo corpo era stato ritrovato dalla polizia nella casa dei suoi genitori a Ponteland, a pochi chilometri ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni