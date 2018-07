Google Play Games aumenta il limite massimo del livello

L'App Store incassa il doppio di Google Play con la metà dei download - : Nella prima metà di quest'anno i giochi sono cresciuti del 19.1% corrispondenti a un giro di affari di 26.6 miliardi di dollari in tutto il mondo per i due Store, e a circa il 78% della spesa per le ...

Stando al report di SensorTower, nella prima metà di quest'anno i ricavi generati da Google Play Store e App Store sono stati enormi

Aptoide, lo saprete in tanti, è una piattaforma alternativa al Google Play Store che assolve lo stesso compito, ossia quello di mettere a disposizione degli utenti una moltitudine di applicazioni da scaricare

L'app Google Home riceve un nuovo aggiornamento, con piccolo novità estetiche e molte novità nascoste nel codice, in vista di funzioni interessanti.

Una nuova feature di Google Play Games potrebbe dare una mano a sviluppatori e software house ad ottenere maggiore visibilità per i propri giochi

Le recenti versioni di Google Play Games hanno introdotto alcune novità che vanno ad aggiungersi a quelle in arrivo nel prossimo futuro, scoperte grazie ad […]

Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Google Drive per Android che introduce la visualizzazione di file Microsoft Office protetti da password

Se guardiamo all'attuale panorama dell'industria videoludica globale, è innegabile come le piattaforme mobili Android e iOS, attraverso smartphone e tablet, siano riuscite a guadagnarsi uno spazio sempre più ingombrante nel settore dell'intrattenimento, offrendo l'accesso a esperienze di gioco divertenti e di fruizione immediata che hanno in parte raccolto quella fetta di pubblico che, fino ad oggi, si è rivolta alle ...

Un nuovo bug manifestatosi nel Google Play Store dopo in un recente aggiornamento mette in seria difficoltà gli sviluppatori di applicazioni a pagamento

Guida per Installare Google Play Store sulla chiavetta Fire TV Stick di Amazon. Si può Installare il Play Store sulla Fire TV Stick? Ecco come! Google Play Su Amazon Fire TV Stick Torniamo a parlare della fantastica chiavetta Fire TV Stick di Amazon, un prodotto che, sinceramente, non può mancare in casa mia. La mia Fire TV Stick è davvero […]

La grande G starebbe pensando a lanciarsi nel mondo dei videogiochi con un hardware originale, mentre le principali aziende di settore studiano alleanze in nome del gioco multipiattaforma

A un anno di distanza dalle prime mosse di Big G in direzione HDR ecco che su Google Play Film arriva un supporto più esteso a tale tecnologia. Fanno parte dei dispositivi compatibili il box Android TV NVIDIA Shield TV e le smart TV HDR, dispositivi sui quali è possibile vedere contenuti video via cast.

Google aiuta i propri utenti a trovare le migliori applicazioni e i migliori giochi sul Play Store, grazie a un nuovo algoritmo che premia la qualità.