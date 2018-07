Google | in arrivo una nuova maxi multa Ue | questa volta per Android

Google Chrome : l’integrazione con Windows Timeline in arrivo con un’estensione : Windows Timeline è sicuramente la principale funzionalità di April Update capace di incrementare la produttività, mantenere la sincronizzazione fra più device e archiviare sul cloud le attività degli utenti. Purtroppo, nonostante la sua utilità, non è ancora supportata a dovere dagli sviluppatori di terze parti mostrando dunque le proprie potenzialità solo nelle applicazioni native sviluppate dalla stessa Microsoft quali Edge, Paint 3D, Notizie, ...

Antitrust Ue contro Google - in arrivo multa miliardaria : ROMA - Secondo il Wall Street Journal la Ue sarebbe pronta a multare Google per il suo sistema operativo Android. Nel mirino sarebbe entrata la posizione di, quasi, assoluto dominio del settore dei ...

Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale : Come previsto dalla tabella di marcia pubblicata da Google un po' di tempo fa, ecco arrivare oggi la quarta developer preview (o beta 3, se preferite) di Android P, che, vi ricordiamo, sarà conosciuto con la numerazione 9.0. L'articolo Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - in arrivo la migliore feature di Waze : il report degli incidenti : Google sta investendo nel mondo della "navigazione" anche su servizi esterni ai due principali che ha sotto il suo cappello. Lo scorso mese l'incubatore Area 120, sempre di Google, ha realizzato una ...

Google Maps : in arrivo le segnalazioni di incidenti - lavori e strade chiuse - : ... era stata avvistata in un teardown di Google Maps 9.79 e, adesso, sembra stia diventando gradualmente disponibile per gli utenti in tutto il mondo. Leggi anche : Maps Go arriva sul Play Store Al ...

Google Home e Chromecast possono rivelare la loro posizione ma è in arrivo il fix : Google Home e Chromecast sono affetti da una vulnerabilità che consente ad eventuali malintenzionati di ottenere la loro posizione. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Home e Chromecast possono rivelare la loro posizione ma è in arrivo il fix proviene da TuttoAndroid.

Google Maps : in arrivo i collegamenti rapidi per casa e lavoro : Come sappiamo, da tempo è possibile impostare due collegamenti rapidi in Google Maps per avviare rapidamente la navigazione verso casa o lavoro. Se prima […] L'articolo Google Maps: in arrivo i collegamenti rapidi per casa e lavoro proviene da TuttoAndroid.

Gli AR Stickers di Google in arrivo su LG G7 ThinQ : Buone notizie per chi ha già acquistato LG G7 ThinQ: con un prossimo aggiornamento software saranno implementati gli AR Stickers di Google. Ecco i dettagli L'articolo Gli AR Stickers di Google in arrivo su LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Il codice di App Google versione 8.7 beta ci svela le novità in arrivo : Il team di App Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione beta di questa applicazione per Android. Scopriamo quali sono le novità L'articolo Il codice di App Google versione 8.7 beta ci svela le novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Google : in arrivo multa UE per posizione dominante : L’Unione Europea sarebbe pronta a multare pesantemente Google per “posizione dominante” tramite il sistema operativo mobile Android. La notizia è riportata dal ‘Financial Times’, secondo cui la sanzione sarebbe addirittura sicura e alquanto prossima, anche se non se ne conosce l’esatta entità. In base alle regole dell’UE, il colosso di Mountain View potrebbe subire un’ammenda fino a 11 miliardi di dollari, ossia il 10% del giro d’affari ...

UE contro Google e la sua posizione dominante - multa in arrivo : UE contro Google, una battaglia che va avanti da anni e che, nonostante i miliardi di multe comminate alla società di Mountain View, nulla cambia. Le armi utilizzate dal commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, sono a salve e, la cosa più grave, colpiscono nel mucchio dimostrando una mancanza di conoscenze dell’argomento di cui dovrebbero occuparsi realmente. UE vs Google: perché? Perché l’UE ha preso di mira ...

Google ancora nel mirino Ue : in arrivo maxi multa per sistema operativo Android - Ft - : Secondo l'indiscrezione, Bruxelles contesta le politiche riguardanti Android, il sistema operativo di Google presente su oltre l'80% degli smartphone nel mondo. In particolare, le condizioni di ...

Google - in arrivo da Bruxelles una nuova maxi multa : Entro poche settimane Google potrebbe vedersi recapitare una nuova maxi multa dall'Unione Europea dopo quella comminata nel giugno del 2017 . Questa volta ad essere finito nel mirino della Commissaria ...

In arrivo codice etico Google per l'AI Video : 2 Google, piattaforma leader nel campo dei motori di ricerca e browser, sta sviluppando un codice etico per quanto riguarda l'impiego del suo software di intelligenza artificiale AI. Il provvedimento è rivolto soprattutto all'impiego che tali software hanno trovato in ambito militare, utilizzati in particolare dal Pentagono il nucleo dei servizi segreti statunitensi, duramente criticato da molti dipendenti del colosso di Mountain ...