Gli 8 libri di viaggio che vi consigliamo di leggere per l' estate 2018

6 libri sull'Africa consiGliati da Barack Obama : Un chicco di grano di Ngg wa Thiong'o «Una cronaca degli eventi che hanno portato all'indipendenza del Kenya e una storia coinvolgente di come i grandi eventi della storia pesino sulle vite e sulle ...

6 libri sull’Africa consiGliati da Barack Obama : Come ogni estate ha condiviso una serie di consigli di lettura, stavolta con un tema comune: ci sono tre romanzi e tre autobiografie The post 6 libri sull’Africa consigliati da Barack Obama appeared first on Il Post.

SuGli sbarchi la fermezza va usata con equilibrio : Caro Direttore,gli accadimenti che hanno messo il tema dei migranti in testa all'agenda mi spingono a invocare la sua attenzione, oltre che quella dei suoi lettori. Rivendichiamo qui la disponibilità a porre le basi per una serie di politiche durature e di buon senso, le stesse basi gettate dal presidente Antonio Tajani nel suo ultimo incontro con il premier libico Fayez al Sarraj. Invocare stabilità in Libia per avere stabilità in Europa e ...

Abolizione vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taGlio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...

Stare a piedi nudi miGliora i bambini nello sport e nell'equilibrio : Corsa, salto e bilanciamento migliorano nettamente se fin da bambini camminiamo e giochiamo senza scarpe

Musica e libri - consiGli per l’estate : Per alcuni tarda ad arrivare, per altri è già iniziata: l’estate è la stagione che tutti attendiamo per ritrovare un po’ di quel tempo che durante il periodo invernale non riusciamo in alcun modo a ritagliarci. Tempo per passeggiare, tempo per viaggiare, tempo per ridere e chiacchierare con le persone che più abbiamo a cuore. Tempo, non per ultimo, per leggere nuovi libri e ascoltare nuova Musica. Perciò, come fosse un sussurro, qualche ...

Sui libri a 73 anni Per l'Erasmus sceGlie la Corsica : Jacopo Granzotto La passione fa girare il mondo, a prescindere dall'età. Questa è la storia della studentessa Rosella Morbidelli, 73 anni, maestra elementare dal 1964 al 2007, originaria della provincia di Arezzo ma residente a Ceparana, La ...

Giallo in una biblioteca danese - scoperti fra Gli scaffali tre libri all'arsenico : libri che, se sfogliati, avrebbero forse potuto danneggiare seriamente la salute degli ignari lettori. Non è la trama di un romanzo, ma una scoperta reale. Proprio come accade ne 'Il nome della Rosa', il romanzo di Umberto Eco da cui è stato tratto un film di grande successo, due ricercatori hanno rinvenuto all'interno di una biblioteca universitaria in Danimarca tre antichi volumi 'avvelenati'. Erano rivestiti di una vernice a base di arsenico, ...

10 libri da leggere sotto l'ombrellone (consiGliati da HuffPost) : Il Buon Lettore aspetta le vacanze con impazienza. Ha rimandato alle settimane che passerà in una solitaria località marina o montana un certo numero di letture che gli stanno a cuore e già pregusta la gioia delle sieste all'ombra, il fruscio delle pagine, l'abbandono al fascino d'altri mondi trasmesso dalle fitte righe dei capitoli.Queste le parole che il 12 agosto 1952 Italo Calvino scriveva sulle pagine dell'Unità ...

Matteo Salvini : “La mafia non la combatti con libri e film - ma portandoGli via le mutande. Li prenderemo a bastonate" : "Se c'è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista a RaiNews24."Vorrei che questi signori - aggiunge - sparissero o cambiassero mestiere". A chi gli ricorda le parole ...

Libri - cultura e tanta musica : ecco il luGlio stintinese : Un programma nel segno della musica, con tanti appuntamenti culturali, in collaborazione con il museo della Tonnara, rievocazioni di eventi storici e spettacoli di tutti i generi per bambini e ...

Tour de France 2018 : le stelle e i favoriti per la maGlia gialla. Come cambierebbero Gli equilibri senza Froome? : Il Tour de France 2018 sta per entrare nel vivo. Il 7 luglio avrà ufficialmente inizio la corsa a tappe più famosa a livello mondiale, mai incerta Come nell’edizione corrente. Con molta probabilità fino al 29 luglio non avremo certezza di chi verrà premiato sotto la spettacolare cornice dell’Arco di Trionfo di Parigi. Sono infatti numerosi i campioni che lotteranno per conquistare il trofeo tanto ambito. Forse la 105a rassegna della ...

Premio Strega - i finalisti 2018 e i 5 miGliori libri della storia : Il Premio Strega 2018 si avvicina al suo epilogo: dopo una lunga scrematura, la giuria di uno dei premi letterari più importanti d’Italia ha ristretto la rosa dei finalisti a cinque candidati in lizza per la vittoria. Un’occasione che ci ha fatto cogliere la palla al balzo per capire meglio chi sono gli scrittori che si contenderanno il Premio il prossimo 13 luglio e, al contempo, chiederci chi sono i vincitori più gloriosi (e più ...