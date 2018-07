Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme | ritorno di fiamma ufficiale?

“Vediamo come lo fai…”. Giulia De Lellis e Andrea Damante : è successo davvero. È tutto sui social : Ad accorgersi per primi di un “ritorno di fiamma” o di qualcosa di “davvero molto sospetto” era stato il settimanale Chi che aveva beccato i due super chiacchierati dell’estate Andrea Damante e Giulia De Lellis, da qualche parte, insieme. Solo indiscrezioni per i due amatissimi ex protagonisti di Uomini e Donne che avevano bruscamente interrotto la loro relazione diversi mesi fa e, stando alle numero segnalazioni diffuse sul web – ma mai ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis partono insieme in vacanza (FOTO) : Giulia De Lellis e Andrea Damante volano insieme a Maiorca Giulia De Lellis e Andrea Damante non si nascondono più: dopo mesi di assenza sono ritornati ufficialmente insieme sui social, grazie ad un video pubblicato dall’esperta di tendenze. In realtà il primo indizio sulla loro imminente partenza era stata lanciata questa mattina dal famoso dj, il quale aveva pubblicato sempre sulle sue Stories di Instagram un video in cui si trovava ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme : grande sorpresa : Giulia De Lellis, il video insieme ad Andrea Damante: viaggio di coppia?! Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano per l’ennesima volta protagonisti del gossip. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne continua a sorprendere i propri fan. Dopo gli innumerevoli rumors delle scorse settimane, i diretti interessati hanno deciso di rompere il […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme: grande sorpresa proviene da ...

Giulia De Lellis non parla di Andrea Damante : storia chiusa? : Andrea Damante e Giulia De Lellis: nessun ritorno di fiamma Continua a vigere il silenzio su Andrea Damante. Giulia De Lellis, tornata da Los Angeles, non ha parlato minimamente del suo ex ragazzo su Instagram Stories. Rispondendo alle domande dei suoi followers in un momento di insonnia dovuto al jet lag, l’ex corteggiatrice ha parlato dell’amore in generale, rivelando il nome che darebbe ai suoi figli, senza però far nessun ...

Giulia De Lellis : le risposte ai fan lasciano molti dubbi su Damante : Giulia De Lellis risposde ai fan. La giovane influencer segue la stessa linea del deejay veronese e sorgono molti dubbi sulla love story Giulia De Lellis è appena tornata dal viaggio lavorativo che l’ha impegnata negli Usa, a Los Angeles, e subito si è concessa ai suoi fan, rispondendo a una serie di domande attraverso […] L'articolo Giulia De Lellis: le risposte ai fan lasciano molti dubbi su Damante proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante e Giulia De Lellis - rieccoli insieme : «Parteciperanno a Temptation Island Vip» : Il riavvicinamento tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbe strategico. Pare che i due potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip , motivo per cui sembrerebbe che abbiano ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Giulia De Lellis e Damante non ci saranno : Giulia De Lellis e Andrea Damante non saranno a Temptation Island Vip Una decina di giorni fa il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme. In queste immagini i due (ex?) piccioncini sono stati sorpresi dai fotografi in atteggiamenti decisamente intimi su uno yacht in Sardegna. I due, addirittura, si sono scambiati anche un romanticissimo bacio, che ha fatto pensare subito ai tantissimi fan in un loro ...

Giulia De Lellis Vs Ignazio Moser/ Lite e odio tra i due? Il gieffino : "io le voglio bene" : Giulia De Lellis sembra essersi offesa con Ignazio Moser per via dell'amicizia con Andrea Damante ma il gieffino rilancia sui social: "Io le voglio bene", si riappacificheranno?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Giulia De Lellis e Ignazio Moser sono di nuovo amici? Parla lui : Ignazio Moser Parla di Giulia De Lellis: “Mai smesso di volerle bene” L’amicizia tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser era naufragata a causa della vicinanza del fidanzato di Cecilia Rodriguez ad Andrea Damante quando ancora i due ex protagonisti di Uomini e Donne erano separati. In quell’occasione la rivista nuovo Tv aveva affermato che i beninformati dicevano che Andrea e Ignazio erano particolarmente complici, tanto ...

Ignazio Moser senza freni : quante volte al giorno va a letto con Cecilia e le parole su Giulia De Lellis : Ignazio Moser risponde a tutto: quante volte al giorno va a letto con Cecilia, il rapporto con Giulia De Lellis e la voglia di paternità Ignazio Moser racconta tutto, ma proprio tutto, confidandosi ai suoi follower di Instagram. L’aitante trentino in queste ore, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha chiesto ai suoi […] L'articolo Ignazio Moser senza freni: quante volte al giorno va a letto con Cecilia e le parole ...

Giulia De Lellis risponde alla studentessa che ha fatto la tesina di maturità su di lei : Giulia De Lellis e l'importanza della moda nel ventunesimo secolo. Ecco il titolo della tesina di maturità che una studentessa ha dedicato alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne e (forse) ex fidanzata di Andrea Damante. Scelta che ha sollevato molte polemiche sul web, soprattutto dopo che in una storia di Instagram Ilenia, questo il nome della ragazza, ha paragonato la sua beniamina a Giovanni Falcone in risposta a chi la attaccava per la ...

UOMINI E DONNE/ Valentina Rapisarda punzecchia Giulia De Lellis : "L'anno del mai lo conosco" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Giulia De Lellis in una tesina di maturità - il web attacca ma lei : ‘Onorata’ : Gli esami di maturità 2018 verranno ricordati come quelli in cui, tra Manzoni e Leopardi, si è insinuata Giulia De Lellis. La ex corteggiatrice di Uomini e donne è infatti divenuta protagonista di una tesina presentata da una studentessa e incentrata sulla moda. “Giulia De Lellis e l’importanza della moda nel ventunesimo secolo”, questo il titolo dell’elaborato che ha suscitato grande scalpore in rete e che ha attirato ...