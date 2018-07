Giocattoli pericolosi dalla Cina | sequestri tra Abruzzo | Campania | Lazio e Puglia

La GdF sequestro oltre 1 milione di Giocattoli pericolosi - segnalate 13 persone : Pescara - Sono state concluse le attività di indagine nell’ambito dell’operazione denominata “FUNNY GUMMY”, svolte nel settore del contrasto al commercio illegale di materiale contraffatto e per la tutela della salute del consumatore. Le attività, iniziate nel mese di maggio 2018, hanno trovato innesco in occasione di un controllo presso un esercizio commerciale, di proprietà di un cittadino cinese dimorante nel pescarese, durante ...

Giocattoli pericolosi - la GdF sequestra merce a negozio cinese al centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela e salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, hanno sequestrato circa 120.000 Giocattoli non rispondenti alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare, tali Giocattoli erano sprovvisti delle indicazioni minime connesse alla sicurezza del prodotto ed ...