Giocatori vigliacchi in Rainbow Six Siege usano il sistema di ban a proprio vantaggio

optimaitalia

: Giocatori vigliacchi #RainbowSixSiege usano il sistema di ban a proprio vantaggio - OptiMagazine : Giocatori vigliacchi #RainbowSixSiege usano il sistema di ban a proprio vantaggio -

(Di martedì 17 luglio 2018)Sixsta facendo i conti con le prime conseguenze legate ai ban pensati per gestire la comunità tossica. Alcuni, in maniera piuttosto vigliacca, hanno iniziato infatti a usare il nuovodi ban astando alle prime testimonianze di alcuni utenti di Reddit.Ubisoft da pochi giorni ha lanciato un nuovodi ban con l’obiettivo di gestire la comunità tossica presente inSix:. Questo sta a significare che tutti coloro che infrangeranno il Codice di Condotta usando un linguaggio volgare o dei contenuti ritenuti illegali, pericolosi, minacciosi, offensivi, osceni, volgari verranno bannati.La durata dei ban è diversa in base ai vari casi e varia da un minimo di mezz'ora fino ad arrivare a 2, 7 o 15 giorni. Inoltre per i casi più gravi è previsto il ban permanente. Sono statia riferire di essere stati ...