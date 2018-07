Ginnastica | UFFICIALE | Simone Biles torna in gara | appuntamento agli US Classic! Dopo 2

oasport

(Di martedì 17 luglio 2018) Ora è davverotornerà inUS Classic, competizione di qualificazione ai Campionati Nazionali che si svolgerà il 28 luglio nella sua Columbus (Ohio). L’icona moderna dellaartistica, vincitrice di quattro mede d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e di tre titoli iridati consecutivi nel concorso generale, farà il proprio grande rientro a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana coincisa con il trionfo al corpo libero nella rassegna a cinque cerchi. La 21enne si era assentata dalle competizioni per concentrarsi sulla presentazione del suo libro, sulla partecipazione a Dancing with the Stars e su altri appuntamenti mondani oltre che a testimoniare contro Larry Nassar nel processo per abusi sessuali che ha cambiato l’artistica statunitense, ma aveva sempre dichiarato che sarebbe poita alla Polvere di ...