Giappone e Ue mandano un segnale a Trump | via i dazi | firmato l' accordo commerciale di

Mondiali 2018 - Colombia-Giappone : fanno pipì tutti durante l'intervallo della partita della nazionale e mandano in tilt il sistema idrico : durante l'intervallo della partita di Russia 2018 Colombia-Giappone di martedì scorso, milioni di tifosi nipponici sono andati in bagno contemporaneamente rischiando di mandate in tilt la rete idrica del Paese.È stata la società che eroga l'acqua a Tokyo a segnalare, alla fine del primo tempo della partita, un'impennata dei consumi del 24%. Ma anche al termine del match vinto dai Blue Samurai, i tifosi in festa hanno ...