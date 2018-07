Germania | la Cassazione | i genitori possono “ereditare” il profilo Facebook dei figli

La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di una ragazza morta può essere ereditato dai suoi genitori : La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che i genitori di un’adolescente morta nel 2012, dopo essere stata investita da un treno, hanno il diritto di accedere al profilo Facebook della loro figlia, compresi i suoi messaggi privati. The post La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di una ragazza morta può essere ereditato dai suoi genitori appeared first on Il Post.