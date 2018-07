Genoa | Ct Russia visita ritiro rossoblù a Neustift

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) La giornata alla SportPlatz di, dove oggi è fissata l’amichevole delcon lo Zenit San Pietroburgo, si è aperta con ladi un personaggio illustre reduce dal campionato mondiale, il ct della, Stanislav Cherchesov, in vacanza proprio in Val Stubai. Il selezionatore ne ha approfittato per seguire dalla tribuna la rifinitura mattutina dei, con le prove tattiche, diretta da Davide Ballardini ed è stato ricevuto con tutti gli onori del caso dal team manager Marco Pellegri e da tutto l’entourage. Simpaticissimo, rilassato e disponibile, Cherchesov ha scambiato alcune impressioni con il tecnico del. “E’ stato un vero peccato non vedere l’Italia al Mondiale, è stata un’assenza pesante per una rappresentativa di tradizioni come la vostra. Auguro alil meglio per la nuova stagione. Oggi tornerò per la ...