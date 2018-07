Genitori | morte di Chiara non sia vana

Morte di Chiara - indagini su quel piatto «contaminato» non previsto nel menù I Genitori : morte non sia vana : La 24enne era gravemente allergica: nel locale la conoscevano e lei si sentiva al sicuro, ora si indaga sulla festa di nozze tenutasi nello stesso agriturismo quel la sera

CHIARA RIBECHINI - CHOC ANAFILATTICO DOPO CENA/ Ultime notizie : Genitori della 24enne - “sua morte non sia vana” : CHIARA RIBECHINI , morta al ristorante per uno shock ANAFILATTICO . Ultime notizie Pisa: forse a provocare la reazione allergica sarebbe stata una bruschetta di pane...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:20:00 GMT)

