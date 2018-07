ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Fusaro vs La Russa: “Erasmus? Serve a ‘ortopedizzare’ i giovani fin dalla tenera età”. “È una cazzata” - mi_agnese : RT @fattoquotidiano: Fusaro vs La Russa: “Erasmus? Serve a ‘ortopedizzare’ i giovani fin dalla tenera età”. “È una cazzata” - rigasuriga : Fusaro ha un linguaggio molto estroso di proposito e loro che ridono tipo scuola elementare piuttosto che ribattere… - BansCollector : @fattoquotidiano Cambiate titolo: Persino La Russa fa il mazzo a Fusaro. -

(Di martedì 17 luglio 2018) Battibecco a più riprese a L’Aria che Tira Estate (La7) tra il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La, e il filosofo Diego. Quest’ultimo critica ferocemente il progetto Erasmus, scatenando l’ilarità in studio: “a ortopedizzare finetà i”. “Questa è una cazzata”, commenta, ridendo, La, in collegamento, continua il suo intervento: “Nell’acronimo Erasmus la M sta per “mobility”, che è esattamente quella mobilità che caratterizza il migrante“. “Ma quando mai?”, insorge il senatore Pd, Davide Faraone. Laobietta: “Confondere la perdita di identità col desiderio naturale di un universitario di conoscere altri, altre abitudini, altri modi di vivere è una di quelle cose che prima ho definito con un inglesismo una cazzata”. ...