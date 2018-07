Fulmine colpisce un aereo Ryanair | passeggeri bloccati a terra

Fulmine colpisce Baita e Scoppia Incendio : In nottata ad alta quota, sopra il paese di Lutago, in provincia di Bolzano, un Fulmine é caduto su una Baita , la Schönbergalm – Malga Schönberg, provocando un Incendio , con conseguenti seri danni. Sono...

Vicenza : Fulmine colpisce cedro che manda in frantumi vetrate scuola materna : Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - Alle 15,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in IV Novembre a Zermeghedo (Vi) per un fulmine che durante il temporale di oggi pomeriggio ha colpito un cedro alto una quindicina di metri, proiettando grossi pezzi della pianta sulle vetrate della scuola materna,