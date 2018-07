Fra i piloti caccia italiani che sorvegliano il Montenegro

MotoGP - Mondiale 2019 : nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti - Pedrosa si ritirerà? : Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM. Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di ...

F1 – Hamilton entusiasta - Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Francia : Hamilton, Verstappen e Raikkonen parlano dopo la gara sul circuito intitolato a Paul Ricard: le impressioni a caldo dei piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. ...

F1 – Hamilton - Bottas e Vettel a caldo : le impressioni dei piloti più veloci dopo le qualifiche del Gp di Francia : Le parole di Hamilton, Bottas e Vettel subito dopo le qualifiche del Gp di Francia sul circuito Paul Ricard Sul circuito Paul Ricard, Lewis Hamilton torna a fare quello che gli riesce meglio fare: il britannico segna il tempo più veloce ed è poleman del Gp di Francia. È la 75ª pole position per il pilota dalle frecce d’argento, che partirà domani affiancato in prima fila da Valtteri Bottas, segnando così la seconda doppietta Mercedes di ...

Francia : set e mescole scelti dai piloti : La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e relative mescole scelti da ciascun pilota per l’ottavo round del Campionato del Mondo di F1 2018, il GP di Francia, attesissimo evento che rientra in calendario ed è in programma al Circuit Paul Ricard dal 22 al 24 giugno. In azione i […] L'articolo Francia: set e mescole scelti dai piloti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Video Motogp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Francia 2018 (Le Mans) : Video Motogp: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:00:00 GMT)

MotoGp - la classifica piloti dopo il gran premio di Francia : Si è concluso il nuovo appuntamento valido per il campionato di MotoGp, spettacolo in Francia ed importanti indicazioni. Nel dettaglio pesante zero per Dovizioso, il pilota della Ducati è scivolato mentre era in vetta, errore di traiettoria per Dovizioso che è costato la vittoria, caduta anche per Zarco. Continua a fare un mestiere a parte Marc Marquez che ha vinto con margine rispetto ai rivali, ottima prestazione anche di Valentino Rossi, in ...