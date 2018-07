FOTO CHOC BIMBO E DONNA MORTI IN MARE Migranti | Ong Open Arms denuncia | “Libia e Italia

Migranti - Open Arms pubblica una FOTO choc. Ma Salvini non cambia idea : Nuova forte esternazione di Matteo Salvini in tema di immigrazione. E nuove polemiche sul modo di affrontare un problema epocale. “Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che pubblica anche una mappa, aggiornata a questa ...

George Clooney - ecco le FOTO CHOC dell'incidente in Sardegna : MILANO ? Dopo la notizia che ha fatto il giro di tutti i mezzi di comunicazione arrivano le foto dell?incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove...

George Clooney - ecco le FOTO CHOC dell'incidente in Sardegna : MILANO ? Dopo la notizia che ha fatto il giro di tutti i mezzi di comunicazione arrivano le foto dell?incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove...

Matrimonio choc. È il FOTOgrafo a fare la scoperta allucinante sulla sposa. Oggi quest’uomo è un eroe : “No. Mi rifiuto”. Non ci sta, alza i tacchi e rinuncia all’incarico di scattare fotografie a quel Matrimonio. Una scelta personale, la sua, ma che l’ha subito fatto balzare agli onori della cronaca. Onur Albayrak è stato dipinto come un eroe dopo il suo gesto, semplice, deciso e sicuramente inaspettato per gli sposi. La sua storia ha già fatto il giro del mondo. Onur è un fotografo specializzato in matrimoni, ma quando è arrivato sul ...

Genitori pubblicano FOTO CHOC della figlia in ospedale. Morta a soli 15 anni - questo è l’ultimo scatto prima che si spegnesse : Una foto sui social, un commento che dice tutto. questo post serviva a dare una lezione, e ci è riuscito, al netto di tutto il dolore vissuto e che ha generato. Shakira Pellow aveva solo 15 anni quando è stata uccisa dalle droghe. Così i suoi Genitori hanno deciso di condividere le immagini degli ultimi strazianti momenti di vita della giovanissima in un letto d’ospedale per mettere in guardia gli altri ragazzi sui pericoli delle sostanze ...

Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta : famiglia condivide FOTO CHOC in ospedale : La quindicenne, di Camborne in Cornovaglia, è morta venerdì dopo essere stata colta da numerosi arresti cardiaci a seguito dell'assunzione di una sostanza sconosciuta anche all'associazione che si battono per la diffusione delle droghe. La decisione dei genitori di diffondere la sua foto in ospedale: "Vogliamo che altri ragazzi non facciano la stessa fine di nostra figlia".Continua a leggere

Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta : famiglia condivide FOTO CHOC in ospedale : Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta: famiglia condivide foto choc in ospedale La quindicenne, di Camborne in Cornovaglia, è morta venerdì dopo essere stata colta da numerosi arresti cardiaci a seguito dell’assunzione di una sostanza sconosciuta anche all’associazione che si battono per la diffusione delle droghe. La decisione dei genitori di diffondere la sua […] L'articolo Shakira morta dopo aver assunto droga ...

“Guardate la mia cicatrice”. Sara Affi Fella confessa : la malattia segreta e la FOTO choc : Dopo aver visto naufragare la sua relazione con Luigi Mastroianni ancora prima che prendesse il largo, l’ex tronista di ”Uomini e Donne” Sara Affi Fella è stata coperta di critiche dai fan della coppia, che hanno addossato in gran parte a lei la responsabilità della fine della storia con l’ex corteggiatore catanese. Dopo la storia d’amore con il calciatore Nicola Panico, con il quale aveva partecipato alla quarta ...

“Maleducata”. Elisabetta Canalis massacrata in rete per “colpa” della figlia. La ex velina ha postato questa tenera FOTO di Skyler Eva ed è stata distrutta all’istante. Le ragioni “choc” : Ha postato una foto dolcissima della sua bimba che riposa e voleva suscitare tenerezza. E invece Elisabetta Canalis si è attirata a sé tantissimo odio da parte delle mamme del web. Ma non era certo questa la reazione che la Canalis si aspettava di ricevere. “Dopo aver sputato, spinto, tirato calci a @niky_epi, parlato con qualcuno che vede solo lei in 2 o 3 lingue diverse, è giunta l’ora del riposo della guerriera” ha scritto la ex velina a ...

“Sono vivo”. E il cantante mostra a tutti la cicatrice choc. La FOTO è impressionante : ecco cosa ha scritto ai suoi fan : Una foto che dice tutto. A torso nudo, esibisce con orgoglio quel segno che racconta parte della sua storia recente e scrive: “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo”. Migliaia i like postati dai fan che attendevano con ansia di avere sue notizie. Marco Carta posta il suo primo scatto sui social a pochi giorni dall’intervento subito allo stomaco. Il cantante uscito dalla scuderia di “Amici” mostra sui social la ...

Fabrizio Corona choc - lato B in strada. I passanti lo FOTOgrafano e lui replica : «Datemi 5mila euro - per voi è un piacere» : E pensa alla politica Fabrizio è in pieno shooting al lago per una linea di costumi. E mentre è affacciato alla balconata, arriva la provocazione. Si abbassa lo slip e mette in mostra il lato B . In ...

“Non è un gioco - fate attenzione”. Muore a 16 anni e la mamma pubblica la FOTO choc : Reece Murphy, 16 anni, è morto in ospedale lunedì dopo aver subito una “cattiva reazione” al farmaco di classe A dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. La madre ha voluto condividere le immagini strazianti che mostrano sedicenne ricoverato all’ospedale, con il sangue che fuoriesce dalla bocca e una macchina attaccata per consentirne la respirazione. Reece Murphy è morto in ospedale lunedì 2 luglio dopo aver assunto la ...

16enne muore per aver assunto ecstasy - la madre diffonde le sue FOTO CHOC : "Non drogatevi" : Le foto del ragazzo 16enne muore per droga. Le foto fanno il giro del mondo Sarah Lush, donna inglese, ha scelto di condividere le foto del figlio di 16 anni in fin di vita , deceduto pochi giorni fa per aver assunto MDMA. La donna, con un grande sforzo, ha deciso che ...

“Era con Belen”. Più che scoop - è choc! Inutile provarci - non ci arriverete mai. I paparazzi hanno FOTOgrafato tutto : Sorpresone da Ibiza, dove sappiamo bene che sta trascorrendo le vacanze Belen Rodriguez. Sì, c’è anche la sua famiglia e pure Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che fino a qualche settimana fa era dato per ‘spacciato’ vista la pausa di riflessione che dopo una marea di pettegolezzi aveva confermato l’argentina. E sì, ancora, sempre nella Isla ci sono anche il figlio Santiago, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ...