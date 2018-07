Fortnite pronto ad accogliere un nuovo SMG | i dettagli al 17 luglio

Fortnite pronto a una nuova modalità a tempo limitato : di cosa si tratta? : La quinta stagione di Fortnite è partita da pochissimi giorni, lo scorso 12 luglio, e ovviamente tutti i giocatori sono fondamentalmente concentrati nel dare il massimo per sfruttare da subito al meglio tutte le nuove feature offerte dal Battle Royale sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Ovviamente non può però mancare chi guarda già al futuro, con la curiosità che la fa da padrone in un titolo che non si ferma mai e si prepara a sfornare ...

Fortnite pronto a importanti cambiamenti - Epic Games all’opera : Continua a macinare migliaia di ore di gioco Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che, nel corso degli ultimi sei mesi, ha fatto registrare numeri da paura sotto il profilo degli utenti coinvolti nella modalità Battle Royale. Una formula vincente che, unita alla diffusione gratuita del gioco, ha permesso di raggiungere tantissimi videogiocatori, con il ritorno economico che è garantito dalle microtransazioni sugli elementi ...

Nuovi leak per Fortnite al 2 giugno - pronto un altro gradito ritorno? : Sempre in continua evoluzione Fortnite, il fortunatissimo Battle Royale partorito dalle geniali menti di Epic Games, che negli ultimi mesi ha fatto registrare cifre da record assoluti, con milioni e milioni di utenti che hanno fatto il loro accesso almeno una volta nel coloratissimo mondo di gioco online, e con numeri importantissimi anche sotto il profilo dei giocatori connessi in contemporanea da tutto il mondo. Il merito di una fidelizzazione ...

Fortnite pronto a novità - nuovo intervento degli sviluppatori al 25 maggio : Viaggiano sempre spediti i lavori in Fortnite, il Battle Royale sviluppato da Epic Games che ha calamitato l'attenzione di una vastissima porzione di giocatori in tutto il mondo. Nessun problema sotto il profilo contenutistico è stato infatti riscontrato dalla community in seguito all'ampliamento degli orizzonti del titolo, che dopo l'iniziale versione PC, PS4 e Xbox One, ha visto l'avvento anche di quella per iOS, con i sistemi Android che ...