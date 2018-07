Formula1 Vettel | Hockenheim è casa mia Libere1 | Giovinazzi in pista

Formula1 GP Germania - da casa Mercedes a casa Vettel : il mondiale riparte a Hockenheim : Ci siamo lasciati con Sebastian Vettel che esulta per aver vinto a casa di Lewis Hamilton e della Mercedes, che vicino a Silverstone ha la sua base operativa. Da casa loro a casa sua, perché fra pochi ...

Formula1 Libere1 Zeltweg - subito Mercedes; Hamilton in testa - Vettel 4° : Con il campione del mondo più veloce di 127 millesimi: 1'04'839 il suo tempo, a 6 decimi dalla pole staccata qui un anno fa dal socio Bottas. non lontana - Ma la Ferrari non è lontana: a parità di ...

Formula1 Vettel e lo Spielberg : "È corto ma difficile" : "Benvenuti allo Spielberg, la pista con il tempo sul giro più breve. Ci sono poche curve, ma è comunque difficile". Sono le parole con cui Sebastian Vettel presenta il GP d'Austria, in programma il ...

Formula1 Libere1 Le Castellet Hamilton comincia bene; Vettel 5° : Primo turno di libere con le due Mercedes di Hamilton e Bottas davanti all'uomo mercato, Daniel Ricciardo, seguito da Raikkonen , che a fine stagione potrebbe annunciare il ritiro, e Vettel. Lewis ...

Formula1 Canada Vettel : "Un giorno perfetto : fiero di questo successo" : L'urlo in radio arriva puntuale tagliato il traguardo: Vettel vince in Canada, torna leader del mondiale, raggiunge quota 50 successi in F.1 e la sua gioia è incontenibile: "Grazie ragazzi, forza ...

Formula1 GP Canada. L'analisi tecnica della pole di Vettel e delle Ferrari : A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenziale della sua vettura. In terza fila un ...

Formula1 Libere1 Montreal - subito Verstappen; Hamilton 2° - Vettel è 4° : Max Verstappen il più veloce della prima sessione di libere in Canada. L'olandese della Red Bull, che minaccia testate a chi gli ricorda dei suoi tanti incidenti stagionali, prova a far parlare la ...

Formula1 - Daniel Ricciardo conquista la pole al Gp di Monaco - Sebastian Vettel secondo : Uno strepitoso Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gran Premio di Monaco segnando il miglior tempo con 1'10'810. Sebastian Vettel è riuscito a rimanere in prima fila, ma ha dovuto ...

Formula1 Hamilton : "In squadra con Vettel? Forse un giorno a Le Mans.." : Divisi da 17 punti in classifica, a favore dell'inglese, e seduti affiancati. Così Hamilton e Vettel si sono presentati alla conferenza stampa del GP di Montecarlo, anticipata al mercoledì come vuole ...