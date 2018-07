Formula Windsurfing 2018 – Coppa Italia – Masserini si aggiudica la 3ª tappa

Coppa Italia di Formula Windsurfing : il 14 ed il 15 luglio in scena la 3ª tappa di Gravedona : Il 14 ed il 15 luglio in scena la terza tappa della Coppa Italia di Formula Windsurfing Dopo l’assegnazione del titolo nazionale di specialità di Formula Windsurfing nel Gran Slam del giugno scorso, il Formula torna con la terza tappa, delle quattro previste per l’edizione 2018, di Coppa Italia. Questa volta tocca al circolo Centro Vela Alto Lario di Gravedona ad ospitare la regata, che si terrà nel weekend del 14 e 15 luglio ...