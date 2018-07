Fondi Lega | pg Zucca | caos conti deliberatamente organizzato

Fondi della Lega - le parole di Zucca : Dura requisitoria del sostituto procuratore generale: «Sconvolgenti e preoccupanti le “giustificazioni” dei membri del comitato di controllo»

Fondi Lega - cosa dice la legge e perché è stata decisa la confisca. I pm di Genova a caccia del tesoro (che forse non c’è) : A chi si chiede perché il Tribunale di Genova, condannando un anno fa Bossi&co per truffa aggravata allo Stato, abbia deciso la confisca di oltre 49 milioni di euro, è importante spiegare che non si tratta solo del pasticciaccio brutto dei soldi del partito spesi per “The family”: dalle mutande del Senatur alle multe e lauree del Trota (per cui a Milano c’è stata una sentenza di condanna in primo grado), ma della violazione ...

Fondi Lega - parla Francesco Belsito : ‘Secondo me li hanno spesi’ : “I Fondi della Lega? Secondo me li hanno spesi, quei soldi non sono stati nascosti”. L’ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, espulso dal partito nel 2012 a causa dello scandalo dei rimborsi elettorali ‘distratti’ dalle casse di via Bellerio, conferma la versione fornita in questi giorni dai vertici leghisti alla magistratura, sempre a caccia di un tesoretto da decine di milioni di euro. Secondo Belsito, dunque, intervistato oggi dal ...

Fondi Lega - parla l’ex tesoriere Francesco Belsito : “Con me in cassa oltre 40 milioni. Li hanno spesi - non li stanno nascondendo” : "Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c'erano più di 40 milioni di euro, di cui 10 solo di riserva Legale. Nei Consigli federali lo chiamavamo il 'nostro tesoretto'. Ma non solo: c'erano immobili di proprietà prestigiosi come la sede di via Bellerio e le frequenze di Radio Padania che acquistai personalmente. Insomma, altri 30 milioni almeno", spiega l'ex tesoriere della Lega ...

Fondi Lega - Francesco Belsito : "Con me tesoriere c'erano in cassa 40 milioni - Salvini li chiedeva per Radio Padania" : Quei 49 milioni di rimborsi elettorali ricevuti dal Carroccio fra il 2008 e il 2010 che sono stati utilizzati per spese personali hanno portato l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito a una condanna a 2 anni e 6 mesi dal Tribunale di Milano. Oggi ricorda in un'intervista alla Stampa la sua gestione dal 2010 al 2012."Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c'erano più di ...

Cosa resta da chiarire sui Fondi della Lega : I soldi spariti della Lega? Nessun mistero né illecito: sono stati spesi tutti in politica. Ed è tutto certificato. Parola di Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie nazionali del Carroccio, che in un’intervista al Corriere della Sera dice ”Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso ...

Fondi Lega - anche Bankitalia accanto pm : 21.57 La procura di Genova,nelle indagini sul presunto trasferimento illecito all'estero di parte dei 49 milioni della truffa Bossi-Belsito, si avvarrà dell' aiuto di Bankitalia. I pm hanno nominato come consulenti gli ispettori dell'Unità d'informazione finanziaria, per ricostruire se i soldi trasferiti in un fondo lussemburghese dalla banca Sparkasse siano riconducibili alla Lega o siano dell'istituto di credito.Mentre la Finanza esamina ...

Sopito dal Quirinale. Mezz'ora di colloquio - breve accenno al caso 'Fondi Lega' - senza attacchi ai giudici - di A. De Angelis - : Dopo il lavorio diplomatico di Giorgetti, confronto per cambiare pagina nei rapporti. Salvini solleva il tema dell'agibilità politica, Mattarella prende atto

Sopito dal Quirinale. Mezz'ora di colloquio - breve accenno al caso "Fondi Lega" - senza attacchi ai giudici : C'è qualcosa di più di una dichiarazione di circostanza, nelle parole di Matteo Salvini, leader come noto poco avvezzo a misurare le parole e ad ossequiare le liturgie tradizionali: "L'incontro con il presidente Mattarella – dice all'uscita dal Colle - è stato utile ad entrambi e proiettato verso il futuro. Qualcuno si occupa del passato, io e il capo della Stato abbiamo lavorato al futuro con soddisfazione di ...

