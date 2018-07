Fondi Lega | pg chiede riduzione pena per Bossi | 22 mesi

Fondi Lega - confermata la richiesta di confisca dei 49 milioni : “Caos organizzato deliberatamente” : Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto che venga confermata la confisca diretta di 49 milioni di euro alla Lega in merito all'inchiesta per la truffa ai danni dello Stato sui rimborsi del partito. Chiesta, inoltre, la condanna ad un anno e dieci mesi per l'ex segretario della Lega Nord Umberto Bossi.Continua a leggere

Fondi Lega - pg Genova chiede conferma di confisca 49 milioni : Genova, 17 lug., askanews, - Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni a carico della Lega nel processo d'appello per la ...

Fondi Lega - pg Genova chiede conferma di confisca 49 milioni : Genova, 17 lug., askanews, - Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni a carico della Lega nel processo d'appello per la ...

Fondi Lega : confermata la richiesta di confisca di 49 milioni di euro : Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni alla Lega anche per la parte dei reati prescritti. Lo ha fatto nella requisitoria ...

Fondi della Lega - processo d’appello a Genova : per Bossi chiesti un anno e 10 mesi : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...

Fondi Lega - il Pg chiede un anno e 10 mesi di carcere per Bossi : 'Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo'. Così il sostituto procuratore generale Enrico ...

Fondi Lega - il Pg chiede un anno e 10 mesi di carcere per Bossi : "Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo". Così il sostituto procuratore generale Enrico Zucca definisce la gestione dei conti della Lega Nord nel corso della requisitoria nel processo d'appello a carico di Umberto Bossi, Francesco Belsito e tre ex revisori contabili del partito per la truffa ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi ...

Fondi Lega : Pg chiede un anno e 10 mesi per Bossi : Un anno e 10 mesi per Umberto Bossi (più mille euro di multa), 2 anni per i revisori Diego Sanavio e Antonio Turci (più 800 euro di multa) e un anno e 3 mesi per Stefano Aldovisi (più 500 euro di multa). Sono le richieste del sostituto procuratore generale Enrico Zucca nella requisitoria per il processo d’appello a carico dell’ex segretario della Lega Nord, dell’ex tesoriere Belsito e di tre ex revisori ...

Fondi della Lega - l’appello a Genova : Dura requisitoria di Enrico Zucca, sostituto procuratore generale: «Sconvolgenti e preoccupanti le “giustificazioni” dei membri del comitato di controllo»

Fondi Lega : pg Zucca - caos conti deliberatamente organizzato : Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca afferma che i conti della Lega sono stati deliberatamente confusi. "Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo", ha detto Zucca nel corso della requisitoria nel processo d'appello a carico di Umberto Bossi, Francesco Belsito e tre ex revisori contabili del ...

Fondi della Lega - le parole di Zucca : Dura requisitoria del sostituto procuratore generale: «Sconvolgenti e preoccupanti le “giustificazioni” dei membri del comitato di controllo»

Migranti : Procura Trapani - delegati approFondimenti investigativi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Trapani questo pomeriggio ha ricevuto due informative della Squadra Mobile di Trapani, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto aventi ad oggetto i noti fatti accad

Migranti : Procura Trapani - delegati approFondimenti investigativi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – La Procura della Repubblica di Trapani questo pomeriggio ha ricevuto due informative della Squadra Mobile di Trapani, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto aventi ad oggetto i noti fatti accaduti a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa, battente bandiera italiana, in data 8 luglio 2018 e ha proceduto all’ iscrizione di un ...

Fondi Lega - cosa dice la legge e perché è stata decisa la confisca. I pm di Genova a caccia del tesoro (che forse non c’è) : A chi si chiede perché il Tribunale di Genova, condannando un anno fa Bossi&co per truffa aggravata allo Stato, abbia deciso la confisca di oltre 49 milioni di euro, è importante spiegare che non si tratta solo del pasticciaccio brutto dei soldi del partito spesi per “The family”: dalle mutande del Senatur alle multe e lauree del Trota (per cui a Milano c’è stata una sentenza di condanna in primo grado), ma della violazione ...