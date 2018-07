Fondi della Lega | le parole di Zucca

Lasciti - Fondi e donazioni : l'altra faccia della generosità dei friulani : I grandi atti di mecenatismo fanno sempre notizia, ma in Friuli Venezia Giulia scorre un fiume sotterraneo fatto di donazioni, Lasciti e legati che fornisce sostegno essenziale a cultura, solidarietà ...

Trovato il corpo della sub Ornella Bellagarda : a 80 metri di proFondità : E' stato Trovato ieri pomeriggio il copro della sub piemontese di 50 anni, Ornella Bellagarda, dispersa dopo una immersione ad Arenzano

Cosa resta da chiarire sui Fondi della Lega : I soldi spariti della Lega? Nessun mistero né illecito: sono stati spesi tutti in politica. Ed è tutto certificato. Parola di Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie nazionali del Carroccio, che in un’intervista al Corriere della Sera dice ”Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso ...

Ritrovato il corpo della sub dispersa : un robot lo ha individuato a 80 mt di proFondità : E’ stato Ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni scomparsa dalla...

Inchiesta sui Fondi della Lega - caccia ai conti delle società satellite del partito : La polizia tributaria sta cercando colLegamenti che rendano aggredibili i beni di associazioni e onlus Legate al Carroccio. Oggi Salvini al Quirinale ma silenzio sui giudici

Immigrazione - faccia a faccia tra Salvini e Mattarella. E non si parlerà dei Fondi della Lega : ROMA - Sergio Mattarella, stamattina nel faccia a faccia accordato a Matteo Salvini al Colle, non concede la sponda del Quirinale agli affondi del capo della Lega contro la magistratura per i 49 ...

Inchiesta sui Fondi della Lega - caccia : La polizia tributaria sta cercando colLegamenti che rendano aggredibili i beni di associazioni e onlus Legate al Carroccio. Oggi Salvini al Quirinale ma silenzio sui giudici

È partita la caccia ai Fondi della Lega : In attesa dell'incontro tra Mattarella e Salvini, la vicenda dei fondi sequestrati alla Lega, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alla condanna del vecchio leader leghista Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito, è nelle mani delle forze dell'ordine. Dovranno trovare denaro riferibile al Carroccio "ovunque si trovi e presso chiunque", ha stabilito la Cassazione. Ma è ...

Fondi della LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione - e in M5s - : Scoppia un caso dopo le dichiarazioni del sottosegretario Morrone , LEGA, . Nessuna risposta del Quirinale a Salvini, che teme un attacco dei pm.

La Cassazione sui Fondi della Lega : "Se lo sa Bossi dica dove sono i soldi". Fico : "Le sentenze vanno rispettate" : È "onere dell'imputato" Umberto Bossi "indicare al Pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega ma", secondo il 'Senatur', "esistenti". Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi che - secondo l'accusa - ha truffato allo Stato. L'ex leader ha sostenuto che i ...

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Rigurda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Fondi della LEGA/ Salvini paga il prezzo degli 'amici' in toga di M5s : M5s ha commesso un errore: ha pensato di ingraziarsi le toghe, e il suo alleato, la LEGA ora ne paga le conseguenze. Ma le toghe vogliono il potere.