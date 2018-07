Fondazioni | “Basta invocare la privacy per nascondere chi finanzia politici e partiti”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) “Non ci sono più alibi,e trasparenza oggi possono convivere: è ora di intervenire sullepolitiche”. Parola del Garante della. In un’intervista al fattoquotidiano.it Antonello Soro, che sei anni fa si dimise da parlamentare per guidare l’autorità in materia di tutela dei dati personali, sprona il legislatore a mettere mano, dopo infiniti scandali, a una norma che in modo “non sensazionalistico ma equilibrato e ragionevole” disciplini leperché siano un “tassello della democrazia” e non possano mai essere un suo fenomeno degenerativo creato da partiti rapaci al solo scopo di schermare chi li, finché arriva la magistratura. “C’è molto da fare – dice Soro – sia sul fronte della definizione giuridica dellepolitiche, sia sul modo di bilanciare diritti contrapposti dei cittadini alla conoscenza e alla tutela del loro orientamento ...