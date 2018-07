Fly Emirates | l’aereo più lussuoso ed incredibile del mondo propone nuovi voli

sportfair

: @MRetweettato Come hanno pagato il volo per Londra? Buoni della Fly Emirates??? - RiccardoMocambo : @MRetweettato Come hanno pagato il volo per Londra? Buoni della Fly Emirates??? - macio_morandi : Arsenal e’ puma e fly emirates.... - hyperpressing : @Ste_Celia @pap1pap @MaxNerozzi @stocazzo Sto per guardare la finale dei mondiali nell‘aereo di Fly Emirates. Magari anche te un giorno. -

(Di martedì 17 luglio 2018) L’Airbus A380 della compagnia arabaconfort e tecnologia a partire dalla classe Economy, ma con la business e la first class si raggiungono livelli di lusso e opulenza mai visti Flypresenta l’Airbus A380, aereo di linea a due piani che promette di offrire il massimo del lusso, del confort e della tecnologia ai suoi clienti. Già dalla classe Economyoffre sedili molto spaziosi e un sistema di infotainment abbinato ad un display extra-large capace di offrire migliaia di contenuti multimediali e di intrattenimento. Ma Flyraggiunge l’apice con la business e la first class, con quest’ultima che mette a disposizione comodi letti, una lounge bar con i migliori cocktail, un servizio ristorante gourmet e addirittura una doccia spa. Dal punto di vista tecnologico non mancano tablet, televisioni, porte USB e Wifi gratuito. La compagnia araba vanta ...