Flat tax e reddito di cittadinanza | a che punto siamo | il piano del governo

Tria : la crescita rallenta ma la Flat tax si farà : L'economia italiana rallenta ma i tassi di crescita sono positivi. Lo assicura il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Finanze al Senato specificando che il PIL sta

Tria : crescita Ue rallenta - impatto sull'Italia. Ma la Flat tax si farà : L'economia italiana registra 'tassi di crescita positivi' ma 'a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017' e 'per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana ...

Tria : la crescita rallenta ma la Flat tax si farà : Proprio ieri, 17 luglio 2018, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia italiana, a pochi giorni dallo stesso intervento della Commissione ...

Tria : la crescita rallenta ma la Flat tax si farà : Proprio ieri, 17 luglio 2018, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia italiana, a pochi giorni dallo stesso intervento della Commissione ...

Tria : 2019 - timori per la crescita ma la Flat tax si farà : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. L'obiettivo è quello di mettere in essere 'azioni strutturali fortemente orientate a rendere la ...

Flat tax : Cna - introdurla in modo progressivo e credibile : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – La Flat tax deve essere introdotta in modo progressivo e credibile. E’ quanto chiede la Cna che propone di procedere con un piano che, sulla base delle risorse rese disponibili attraverso il recupero dell’evasione e la riduzione della spesa pubblica, preveda la riduzione delle aliquote Irpef a partire da quelle più basse del 23% e del 27%, e l’eliminazione della discriminazione attuale ...

Flat tax : Cna - introdurla in modo progressivo e credibile : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – La Flat tax deve essere introdotta in modo progressivo e credibile. E’ quanto chiede la Cna che propone di procedere con un piano che, sulla base delle risorse rese disponibili attraverso il recupero dell’evasione e la riduzione della spesa pubblica, preveda la riduzione delle aliquote Irpef a partire da quelle più basse del 23% e del 27%, e l’eliminazione della discriminazione attuale operata ...

No tasse su redditi esteri e Flat tax : così i pensionati italiani se ne vanno in Portogallo : Italia, addio: dopo la fuga di cervelli, la fuga di pensionati. Direzione Portogallo. Già, l"estremo ovest della penisola iberica è il nuovo El Dorado per godersi la terza età.Come rende noto il Servizio degli stranieri e delle frontiere di Lisbona, nel 2017 sono stati ben 4.300 gli italiani che hanno fatto le valigie e si sono trasferiti nel Paese lusitano, in aumento del 50% rispetto al 2016. Per un totale di 13mila nostri connazionali che ...

PAOLO SAVONA/ Il piano A da 50 miliardi per investimenti - Flat tax - pensioni e reddito di cittadinanza : PAOLO SAVONA parla di un piano A con cui far partire investimenti per circa 50 miliardi di euro. Si potrebbero anche coprire le spese per flat tax e riforma delle pensioni(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:54:00 GMT)

Flat tax : prima i padroni! : E anche senza andare a scomodare dottrine sediziose, ricordo che i testi di diritto costituzionale e di scienza delle finanze delle scuole medie superiori, ai miei tempi , anni Sessanta, , ...

Tria rinvia i conti con Bruxelles Ma nel 2019 servono 30 miliardi Restano fuori Flat tax e reddito... : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce: il governo non ha intenzione di varare alcuna manovra nel 2018, ma rispetterà il Patto di Stabilità. Peccato che in base ai conti dell'Ecofin se non si farà nulla quest'anno serviranno almeno 15 miliardi l'anno prossimo, che si sommano a 12,5 miliardi di clausole di salvaguardia e a 2,6 miliardi di spese indifferibili. In tutto una trentina di miliardi ...

Flat tax - Lega presenta proposta legge : 23.30 "E'stata presentata la proposta di legge sulla Flat Tax che estende il regime minimo forfettario al 15% per le partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato.Per le start-up l'aliquota è il 5% per tre anni,estesa a cinque anni per gli under 35 e over 55". Così il capogruppo della Lega alla Camera,Molinari. "Unico adempimento sarà la dichiaraziodei redditi e il regime sarà opzionale. I contribuenti non dovranno adempiere ad obblighi di ...

Aiuto - mi si è ristretta la Flat tax! La Lega annuncia il primo step della "rivoluzione fiscale" ma riguarda solo 600mila contribuenti : Il copione si ripete, e assume ogni giorno che passa le sembianze di una prassi sempre più consolidata: grandi annunci ma provvedimenti al di sotto delle aspettative. Dopo il decreto Dignità, dato per ultimato da settimane, più volte ritoccato per mancanza di coperture e ancora assente in Gazzetta Ufficiale, tocca alla flat tax. La Lega ha annunciato il "primo step della rivoluzione fiscale" del Governo del Cambiamento: ...

Lega accelera su Flat tax : ... la flat tax è partita e piccole e medie imprese, liberi professionisti e start-up ne beneficeranno dando, di riflesso, un input positivo all'economia e all'occupazione".