Fisica | neutrini ad alte energie | una nuova vittoria per Einstein

(Di martedì 17 luglio 2018) Ancora una volta,aveva ragione. Dopo la rivoluzione scientifica portata dalle onde gravitazionali, rilevate alla fine del 2015 proprio nel centesimo compleanno della relatività generale, assistiamo oggi a un’altra, grande conferma delle intuizioni del fisico tedesco. Si tratta della scoperta, pubblicata su Science e diffusa in tutto il mondo lo scorso 12 luglio, dell’origine di un neutrino cosmico: un blazar, ovvero un buco nero molto massiccio e attivo al centro di una galassia, a 4.5 miliardi di anni luce da noi. Ma in che modo questa straordinaria rivelazione, che secondo gli scienziati segna l’origine della cosiddetta astronomiaca, darebbe ragione alle teorie di? A rispondere è un team di ricerca coordinato dal Massachussets Institute of Technology (Mit), secondo cui anche il neutrino cosmico nato nel blazar rispetterebbe uno dei pilastri della relatività ...