Fiorentina | perso Pasalic | ecco il nuovo obiettivo di Corvino

sportfair

: @LucaCattani5 Mamma che fenomeno mirabelli,primo perché l'ha preso dalla Fiorentina,secondo grazie a sto cesso tito… - Mbapepp91 : @LucaCattani5 Mamma che fenomeno mirabelli,primo perché l'ha preso dalla Fiorentina,secondo grazie a sto cesso tito… - mylae_67 : @siceid Per fare una metafora calcistica,il Napoli ha perso contro la Fiorentina, perché l arbitro non ha espulso p… -

(Di martedì 17 luglio 2018), Mariosi appresta a firmare con l’Atalanta, sfuma dunque l’innesto del centrocampista croato:vaglia le alternative, Marionon arriverà. Il calciatore croato è vicinissimo all’accordo con l’Atalanta, dunque non approderà in viola, con il ds Pantaleoche dovrà virare su un altroper il centrocampo. Il nomeè già stato individuato, si tratta di Grassi del Napoli, ma non è da escludere unassalto a Donsah del Bologna. Due calciatori con caratteristiche diverse, più tecnico il primo, più fisico invece l’africano che da diverse sessioni viene accostato al club viola.al lavoro dunque per regalare un innesto a centrocampo al tecnico Pioli.L'articoloildiSPORTFAIR.