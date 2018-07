Fiorello | chiesta al Comune di Roma concessione per realizzare il teatro del suo nuovo

blogo

(Di martedì 17 luglio 2018) Il più volte annunciato ritorno in Rai dicon un programma tutto suo sembra concretizzarsi. Infatti, in attesa che venga rinnovato il consiglio di amministrazione dell'azienda di Viale Mazzini scaduto il 30 giugno, qualche passo in avanti per riportare lo showman siciliano sulla tv pubblica è stato fatto. È notizia di queste ore, infatti, che la società produttrice Ballandi ha chiesto alla sindaca diVirginia Raggi ladi un'area a Tor di Quinto in cuiil-tenda dove mettere in scena lo spettacolo. prosegui la letturaaldiperildel suoshow su Rai1 pubblicato su TVBlog.it 17 luglio 2018 09:43.