Filippo Bisciglia vs Betti Soldati Attacco all' ufficio stampa di Maria De Filippi

"Mozzafiato!". Temptation : ecco la bellissima fidanzata di Filippo Bisciglia : Nell'inverno 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1, mentre nell'estate del 2014 è nel cast del programma comico-sportivo Maxinho do Brazil su Rai Sport 1. ...

Pamela Camassa : età - altezza e peso. La fidanzata di Filippo Bisciglia : È ormai il “simbolo” di Temptation Island: Filippo Bisciglia, conduttore del reality estivo di Canale ideato da Maria De Filippi. La formula del reality è sempre la stessa, non è mai cambiata negli anni e l’ex concorrente del Grande Fratello fa parte della famiglia fin dalla prima edizione. Protagoniste del programma sono 6 coppie divise per 21 giorni in due villaggi: quello delle ragazze (con i tentatori) e quello dei ragazzi ...

Temptation Island fa il boom di ascolti : Filippo Bisciglia convince ancora : Filippo Bisciglia: boom d’ascolti per Temptation Island In questa calda estate italiana continua il trionfo di Temptation Island sia in tv che sui social. Lunedì 16 luglio sono stati 3.885.000 i telespettatori, pari al 21,46% di share a seguire le coppie che hanno deciso di spiaggiarsi sull’isola delle tentazioni raccontando all’Italia le loro dinamiche personali, producendosi in corna vere e/o presunte, sbandate, ma anche ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e coppie - Filippo Bisciglia : "Ci sono due cose che non sapete..." : Temptation Island 2018, Anticipazioni e gossip seconda puntata. Filippo Bisciglia svela di avere due riti molto importanti come conduttore del programma...(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Ida e Riccardo infrangono il regolamento - Filippo Bisciglia interviene : Dopo la prematura uscita di scena di Oronzo e Valentina, che in seguito al primo falò hanno deciso di incontrarsi per parlare, Temptation Island continua a far parlare di sé e delle varie coppie di concorrenti. Ogni coppia che entra a far parte del programma, così come ogni concorrente che partecipa ad una qualsiasi trasmissione televisiva, firma una sorta di contratto di riservatezza che va rispettato fino al termine del periodo indicato. In ...

“Non dovevano farlo!”. Temptation Island - Filippo Bisciglia contro Riccardo e Ida. Guai grossi per i due isolani : A Temptation Island i ‘concorrenti’ più famosi sono Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Delle sei coppie in gioco, diventate cinque dopo la decisione di Valentina di lasciare Oronzo al falò di confronto anticipato, il pubblico conosceva solo i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Lì, nello studio di Maria De Filippi, Riccardo e Ida si sono incontrati per la prima volta e, dopo una lunga serie di alti e bassi, sono usciti ...

Temptation Island 2018 - Ida e Riccardo hanno violato le regole? Parla Filippo Bisciglia : Temptation Island 2018 entra nel vivo e sul web si leggono già le primissime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le coppie scoppiate di questa edizione. In pole position vi sono Ida e Riccardo, la coppia nata a Uomini e donne trono over, i quali si sono messi in gioco dopo una frequentazione di appena sette mesi. Sembrerebbe che una volta terminate le registrazioni del programma di Canale 5, Ida e Riccardo avrebbero violato le regole ...

Temptation Island trionfa : Filippo Bisciglia premiato dagli ascolti : Filippo Bisciglia: boom di ascolti per la prima puntata di Temptation Island Non esiste un argomento che scaldi di più gli animi delle corna. La quinta edizione di Temptation Island ha fatto il pieno di ascolti. Il reality show dell’estate della rete ammiraglia del Biscione, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha raccolto davanti al video 3.751.000 telespettatori pari al 21,2% di share. Continua a primeggiare ...

Sara Affi Fella manda un messaggio speciale a Filippo Bisciglia : Filippo Bisciglia riceve una dedica da Sara Affi Fella Manca davvero pochissimo alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il reality show targato Canale5 sarà condotto nuovamente da Filippo Bisciglia che accoglierà le sei coppie sull’isola delle tentazioni. C’è chi, dei protagonisti delle edizioni passate, che non dimentica le emozioni vissute all’interno del villaggio di tentatori e tentatrici. Tra queste Sara Affi Fella, ...

Pamela Camassa / La fidanzata di Filippo Bisciglia ricorda l'appuntamento con Temptation Island 2018 : Modella, attrice e showgirl, Pamela Camassa è la fidanzata di Filippo Bisciglia. Insieme da quasi dieci anni, i due hanno rivelato di non voler convolare a giuste nozze.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip - è ufficiale/ “Non vedo l’ora!” - gli auguri a Filippo Bisciglia : Simona Ventura conduce la prima edizione di Temptation Island Vip, è ufficiale: il post su Instagram e le prime parole della conduttrice torinese, con gli auguri per Filippo Bisciglia.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Ida e Riccardo hanno violato il regolamento? Filippo Bisciglia a Blogo : Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra i protagonisti della quinta edizione di Temptation Island, al via stasera su Canale 5 (live su TvBlog), hanno smesso di seguirsi su Instagram. Circostanza, questa, che, insieme all'ospitata di Gemma Galgani (di cui sono stati svelati i motivi), fa sospettare che i due si siano lasciati. Filippo Bisciglia a ...

Filippo Bisciglia a Blogo : "Temptation Island non è trash - ecco perché non condurrò la versione vip" : Cinque le puntate previste, con le ultime due in onda il 30 e il 31 luglio ("dobbiamo chiudere prima di agosto"). Stasera debutta su Canale 5 la quinta edizione di Temptation Island. Oltre alle coppie in gioco e a tentatori e tentatrici del villaggio, ci sarà Gemma Galgani, ospite 'a sorpresa'. Temptation Island 2018, ecco cosa farà Gemma Galgani La dama del trono over di Uomini e donne non ...

Filippo BISCIGLIA/ Programma finto? "Ciò che accade nel villaggio è naturale e ovvio" (Temptation Island 2018) : FILIPPO BISCIGLIA torna al timone della nuova edizione di Temptation Island al via questa sera, lunedì 9 luglio, su Canale 5. Il conduttore promette molti colpi di scena.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:38:00 GMT)