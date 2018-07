Figli obesi | spesso la colpa è delle mamme

dilei

: Genitori obesi che portano figli obesi a giocare tra la merda del piazzale delle poste. - JeSuisCialis : Genitori obesi che portano figli obesi a giocare tra la merda del piazzale delle poste. - mackennethc : @eilisgdr poi si sposano a 18 anni, a 21 divorziano, uno dei due entra nell'esercito per sErvIRE uN gRaNDe pAeSe, l… - Mariposaenparti : RT @JohannesBuckler: Dopo le denunce aveva ricevuto minacce. Luigi sapeva di essere a rischio, ma tranquillizzava moglie e figli “I miei pa… -

(Di martedì 17 luglio 2018) L’amore è cieco, anche quello per leverso i. E può capitare che, a causa del troppo amore, le madri non si rendano conto dei problemi dei loro bambini, come ad esempio l’tà. E’ la conclusione alla quale è arrivato uno studio dell’Università di Padova, dal titolo “Does Love Really Make Mothers Blind? A Large Transcontinental Study on Mothers’ Awareness About Their Children’s Weight” e pubblicato dalla rivista specializzata internazionalety. Lo scopo del gruppo di ricerca, guidato dal prof. Dario Gregori, era quello di capire quale fosse il tasso di errata percezione che la madre ha nei confronti del proprioo, e quanto questo possa influenzare in negativo l’alimentazione del bambino. Lo studio ha preso in considerazione 2720 bambini tra i 3 e gli 11 anni, provenienti da 10 differenti Paesi: Italia, Francia, Germania, ...